Se cae el cielo en Mendoza: imágenes de la fuerte tormenta de este viernes
Tal como pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional, una tormenta "severa" se desató durante la noche del viernes en Mendoza.
Una fuerte tormenta de lluvia y granizo se desató durante la noche de este viernes en distintos puntos del Gran Mendoza, provocando cortes de luz en varias zonas de la provincia. Por ejemplo, el Bautista Gargantini se quedó sin luz y el partido entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán tuvo que ser demorado.
Calle Bandera de Los Andes de Guaymallén tras la tormenta
Esta situación había sido advertida por el Servicio Meteorológico Nacional, que había anunciado para estas horas "tormentas fuertes a severas" en gran parte del territorio provincial.
La tormenta en Dorrego
Lluvia y piedra en Godoy Cruz y Capital
Terminal y alrededores, sin luz
Noticia en desarrollo...