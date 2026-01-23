Continúa el alerta por tormentas "fuertes": qué zonas de Mendoza se verán afectadas este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta que rige durante la tarde y noche del sábado. Cómo sigue el tiempo en la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este sábado 24 de enero en gran parte de Mendoza. Además, se anticipa otra jornada calurosa con máximas que no merman.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas durante la tarde y noche del sábado en todo el territorio provincial: “El área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, indicaron.

Además, “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los niveles más altos de la cordillera en la zona de la puna, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve”.

Así estará el tiempo este sábado Viento: circulación leve del norte, desde las 14: hasta las 22 en toda la provincia.

irculación leve del norte, desde las 14: hasta las 22 en toda la provincia. Nubosidad: cielo despejado durante la mañana. A las 16, inicio de tormentas en el Oeste del Valle de Uco y Oeste del Gran Mendoza. Posteriormente, se extenderán a toda la zona Sur y al Gran Mendoza. En la noche del sábado, se podrían registrar tormentas significativas en el Gran Mendoza con probabilidad de granizo, fenómeno que también podría afectar a la provincia de San Juan hacia la noche y madrugada.

cielo despejado durante la mañana. A las 16, inicio de tormentas en el Oeste del Valle de Uco y Oeste del Gran Mendoza. Posteriormente, se extenderán a toda la zona Sur y al Gran Mendoza. En la noche del sábado, se podrían registrar tormentas significativas en el Gran Mendoza con probabilidad de granizo, fenómeno que también podría afectar a la provincia de San Juan hacia la noche y madrugada. Alta Montaña: tiempo estable, cielo despejado sin precipitaciones. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa un sábado caluroso e inestable con nubosidad variable y tormentas de intensidad moderada a partir de la tarde, además de precipitaciones en cordillera. La mínima esperada es de 20ºC y la máxima de 35ºC.

El domingo se presenta nublado, con poco cambio de la temperatura. Se anuncian condiciones “muy inestables” que generan tormentas con granizo. La máxima podría alcanzar los 36ºC.