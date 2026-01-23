Presenta:

Deportes

|

Independiente Rivadavia

En vivo: Independiente Rivadavia iguala con Atlético Tucumán y el partido está demorado por tormenta

Independiente Rivadavia ganaba en el Gargantini con un gol de Fernández al minuto 9, pero el Loco Díaz lo empató para Atlético de penal a los 41'.

MDZ Deportes

Independiente Rivadavia enfrenta a Atlético Tucumán en el Gargantini.

Independiente Rivadavia enfrenta a Atlético Tucumán en el Gargantini.

ALFREDO PONCE / MDZ

Por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, el Independiente Rivadavia de Alfredo Berti hace su debut como local en el Bautista Gargantini contra Atlético Tucumán.

Tras finalizar la primera mitad con un empate 1-1, el partido quedó demorado en el arranque del complemento por la fuerte tormenta, con caída de granizo incluida y apagón en el estadio.

Te Podría Interesar

El gol de Fernández para el 1-0 de Independiente Rivadavia

El gol de Fernández para el 1-0 de Independiente Rivadavia

El gol de penal del Loco Díaz para el empate de Atlético Tucumán

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2014880163897430135?s=20&partner=&hide_thread=false

Comenzó a granizar y se cortó la luz en el Gargantini

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2014887593272377790?s=20&partner=&hide_thread=false

El minuto a minuto de Independiente Rivadavia - Atlético Tucumán

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas