En vivo: Independiente Rivadavia iguala con Atlético Tucumán y el partido está demorado por tormenta
Independiente Rivadavia ganaba en el Gargantini con un gol de Fernández al minuto 9, pero el Loco Díaz lo empató para Atlético de penal a los 41'.
Por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, el Independiente Rivadavia de Alfredo Berti hace su debut como local en el Bautista Gargantini contra Atlético Tucumán.
Tras finalizar la primera mitad con un empate 1-1, el partido quedó demorado en el arranque del complemento por la fuerte tormenta, con caída de granizo incluida y apagón en el estadio.