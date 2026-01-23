En vivo: Independiente Rivadavia iguala con Atlético Tucumán y el partido está demorado por tormenta

TODOS AL VESTUARIO



Granizo en Mendoza, se cortó la luz en el estadio y se demora Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán por condiciones climáticas.



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/wnpgOlOMve