Campaña Manso, "nuevos spots" de IA tan "reales" como los "otros"

En 1987 José Octavio Bordón asumió la gobernación de Mendoza imponiendo nuevo estilo de comunicación política e institucional en Campaña Manso que inauguró, esa sí, el concepto de una provincia libre de los pecados de las grandes capitales del país y de Latinoamérica .

Había en aquella pensada campaña de promoción más que turística algo de cierto, bastantes ejes de verosimilitud en su diseño, un celoso apego a una forma de vivir que, al contrario de las campañas actuales, se basaba en la realidad para dar rienda suelta a la imaginación.

La Campaña Manso renovada en estos días con el protagónico importante de Mike Amigorena es todo lo contrario: pura imaginación, especulación, construcción de una realidad tan descomunal como ajena, hasta impropia, mucho choclo para tan poco maizal.

Las de Bordón fueron campañas que nacían de cuestiones populares, consabidas, ejercidas.

Las contemporáneas apelan más al deseo de sentirse en ese universo que a un mundo cotidiano. Los que nos gustaría ser pero que no somos. Ni ahí... Las contemporáneas apelan más al deseo de sentirse en ese universo que a un mundo cotidiano. Los que nos gustaría ser pero que no somos. Ni ahí...

jose octavio bordon en mdz (2).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Mendoza y el turismo

La campañas de Bordón podrían resumirse en las atenciones que provocaban las películas de Leonardo Favio; las del radicalismo contemporáneo parecen cortometrajes experimentales de mendocinos radicados hace décadas en los suburbios de São Paulo (donde viven los paulistas; los paulistanos, en cambio, son los nacidos en la gran metrópoli de Sudamérica).

Esta semana acaso el mejor gobernador que haya tenido Mendoza desde el retorno de la democracia cumplió 80 años.

Pilo Bordón fue un innovador en muchos aspectos relacionados con la comunicación. A tal punto que ese estilo lo dejó casi en las puertas de la presidencia de Argentina en una secuencia histórica malograda (bastante por su responsabilidad, todo hay que decirlo).

En cambio, los radicales del siglo XXI tuvieron su mejor bocha arrimando al bochín con Julio Cobos entrometido en la alcoba presidencial en plena era K. Ya sabemos cómo terminó esa historia: el matrimonio, los K, Cobos y sus socios.

Como varios recuerdan, la gestión de Bordón no fue todo lo impoluta que se ha “comunicado” aunque en comparación con sus sucesores el saldo es bastante positivo.

En contra se acumulan puntos oscuros que atentos observadores no dejan pasar por alto en el profundo impacto de la gobernación Bordón.

Un listado contundentes de las malas del hoy octogenario sociólogo nacido en Santa Fe y mendocino por adopción: su secretario Luis Abrego, procesado por administración fraudulenta en el caso de la contratación de IBM, en medio de denuncias más amplias de corrupción, el Libro Verde (inconcluso, a mitad del realismo, pero de una indudable eficacia comunicacional), el desempeño de Jorge Pérez Cuesta como ministro devorado por el propio peronismo, las siempre presentes fantasmales pero reales andaduras del Chueco Mazzón.

Las campañas de los radicales que empiezan con "C" y terminan con "O" quieren ser cosmopolitas y lo son, pero del siglo XX. Pretenden ventas pero son pretenciosas, apenas. Son ingeniosas pero francamente olvidables.

En general un cliente cuando fracasa con una campaña de inmediato contrata a otra agencia. La impresión es que el problema de comunicación no está en la agencia, sino en quien hace las veces de pagador. La impresión es que el problema de comunicación no está en la agencia, sino en quien hace las veces de pagador.

Valle Grande es uno de los pueblos del sur de Mendoza con hermosos paisajes Foto: Emetur Valle Grande, uno de los grandes paisajes de una Mendoza que quiere hacer del turismo una industria.

Inteligencia Artificial

Hemos podido asistir a la campaña de promoción turística que todavía no se emite o se está emitiendo en otros lugares del mundo, dicen, bajo ciertas normas del secreto. Mansa producción, si nos queremos poner a tono.

Pese a que los videos están realizados con Inteligencia Artificial algunas de las imágenes se reconocen como verdaderas. Y sino las escenas sugeridas.

Algunas de estas verdaderas postales son manso contraste.

Muestran aquello que siendo parte de la realidad mejor esconder bajo la alfombra. Manso mendocinismo. Muestran aquello que siendo parte de la realidad mejor esconder bajo la alfombra. Manso mendocinismo.

La primera es un mega hallazgo que estaría circulando en las redes sociales de China, una internet de dificilísimo acceso.

videos manso 3

La siguiente, en cambio, goza de dos versiones para los internautas croatas, italianos y cultores del cocoliche. La primera es puramente visual. Y la segunda pieza completa el misterio generado en la 1.

manso y tranquilo

manso y tranquilo 1

Mendoza

La inseguridad en Mendoza es otro de los spots que estarían siendo virales en España y otros países de habla hispana. Lo usarían también en la torta rotativa de tandas en las campañas anti migración de Trump.

Cuando el Emperadorcito era ministro de Seguridad muchos recuerdan que ocultaba las cifras del delito y las censuraba en los medios de comunicación para evitar que se extendiera el clima de “inseguridad”. Otros minimizaban la importancia del problema apelando a una filosófica “percepción” de inseguridad. Eso sí: ambos grupos políticos coinciden en la progresiva compra de chalecos anti balas. Por las dudas. ¡Manso!

Quienes hicieron este spot parece que no recuerdan aquellas prácticas de aquellos grandes días ministeriales.

manso video 4 done

Turismo

Para ser riguroso y menos jocoso hay que plantear qué tanta industria sin chimeneas es el turismo en Mendoza. Asistiendo a las primeras estadísticas que ya se conocen en ocupación hotelera para 2026 y el movimiento de pasajeros por todas las vías posibles es probable que todo quede en potencial.

¿Mendoza podría ser una industria en turismo?

Sí, pero no lo es y en la actualidad está muy lejos. Ni lo será en tanto se mantenga la condición especulativa de quienes ofrecen hospedajes y servicios relacionados con visitas turísticas. La competitivdad no es un valor que sea rector de esta administración "industrial".

¿Qué tanto influye una política de Estado en relación al turismo?

Más difícil de responder, en tanto cada prestador tiene su propia concepción del Estado aunque, por lo general, sean “buscadores seriales” de prebendas, subsidios, quitas impositivas, ventajitas y otras delicias de un no tan libre mercado.

¿Qué le falta al turismo de Mendoza?

Todo lo que sobra. Y no es un simple juego de palabras. Para los puristas se trata de la demanda y de la oferta. Para la economía moderna, la ausencia de propuestas atractivas, sexys, cancheras.

Hay que dejar de hablar tanto de las experiencias y vivirlas más, si me permiten la opinión. Hay que dejar de hablar tanto de las experiencias y vivirlas más, si me permiten la opinión.

En cualquier momento levantar una copa de vino en un viñedo será llamada una "experiencia".

Manso

Hace varios años escribí una nota sobre Mike Amigorena de la cual no solamente, no reniego, sino que suscribo al cuadrado. Y en esa época no se escribía tanto del actor y cantante. Recuerdo que aquí en alguna nota o en esa misma hasta inserté uno de los videos musicales que más me gustan.

O sea: todo re bien con Mike Amigorena. Y su trabajo es acaso lo mejor de toda esta parafernalia publicitaria.

Al ver la Campaña Manso de Mendoza y el turismo dan como ganitas de vivar a voz: ¡Aguante la ficción!

Campaña Manso, la música que no fue

Otra delicia hecha con IA para un cancionero particular.