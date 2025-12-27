Una ola de calor y tormentas fuertes pondrán a prueba las celebraciones de fin de año

Gran parte del país recibirá el 2026 bajo condiciones de calor extremo que, en muchos casos, configurarán la última ola de calor de 2025 y, en muchas localidades, será también la primera de 2026. Por eso, la duda para nochevieja es es si la festejamos con aire acondicionado o al aire libre

El miércoles 31, la chance de tormentas estará contenida temporariamente sobre el norte argentino, mientras que se registrarán algunas lluvias dispersas por la mañana en el NE del Litoral. En el resto del país, predominarán condiciones de buen tiempo salvo en Tierra del Fuego y nuestras Malvinas, donde habrá lloviznas durante todo el día en forma intermitente. En el centro del país, el miércoles 31 transcurrirá con calor extremo: mínimas de 26 °C y máximas entre 37 y 39 °C con cielo mayormente despejado y sin riesgo de precipitaciones.

En el norte del país, sin riesgo de precipitaciones o con una chance muy baja en algunos sectores del norte del Litoral. Las temperaturas extremas serán de entre 20 a 31 °C en el NOA, con más nubes que en el NEA, que presentará cielo algo a parcial nublado y tiempo caluroso con temperaturas que serán entre 22 y 37 °C, pudiendo llegar a los 39 °C en algunos sectores del norte litoraleño.

OLA DE CALOR La duda para nochevieja es es si la festejamos con aire acondicionado o al aire libre. Archivo MDZ. Primer día del 2026: calor y algunas tormentas El primer día de 2026 habrá un ligero descenso de temperaturas, producto del pasaje de un frente frío. Este frente, activará lluvias y tormentas dispersas en algún momento del jueves en la región cuyana, las provincias de Córdoba, Norte de Santa Fe y de Entre Ríos, Santiago del Estero, el NOA y el NEA.