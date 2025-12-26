Duendes rojos en el cielo: qué son y cómo fotografiarlos según la NASA

Son fugaces, misteriosos y durante mucho tiempo formaron parte del folclore popular más que de la ciencia. Hoy, sin embargo, los “duendes rojos” -o red sprites- están entre los fenómenos atmosféricos más buscados por fotógrafos y aficionados al cielo . Y la NASA acaba de compartir una guía detallada para entenderlos, detectarlos y hasta fotografiarlos.

La agencia espacial estadounidense los describe como uno de los fenómenos más difíciles de observar en la Tierra. No exagera: los “duendes” son Eventos Luminosos Transitorios (ELT), destellos eléctricos que se producen muy por encima de las nubes, en la mesosfera, a unos 50 a 90 kilómetros de altura. A simple vista parecen chispas rojas efímeras, más rápidas que un rayo, y pueden adoptar múltiples formas: columnas, tentáculos o filamentos que se abren y se desvanecen en milésimas de segundo.

A diferencia de los relámpagos tradicionales, no se generan dentro de la tormenta, sino sobre ella. Por eso, verlos desde abajo es tan complicado: la iluminación ambiente, la distancia y la duración mínima los vuelven casi invisibles.

Dentro del universo de los ELT existen varios tipos, pero los más frecuentes son justamente los llamados “sprites” o duendes . La NASA señala que el nombre proviene de las hadas traviesas del folclore: entidades caprichosas que aparecen y desaparecen sin previo aviso. Y esa es exactamente la sensación cuando se logra registrar uno.

Para estudiar mejor este fenómeno, la división de Heliofísica de la NASA lanzó en 2022 el proyecto Spritacular, un programa de ciencia colaborativa que invita a fotógrafos de todo el mundo a capturar y enviar imágenes de duendes y otros ELT.

El objetivo es construir una base de datos global que permita analizar cómo se forman, qué vínculo tienen con la actividad eléctrica de las tormentas y qué impacto tienen en la atmósfera superior.

Cualquier persona puede participar. Eso sí: la NASA insiste en que la seguridad es fundamental. Observar tormentas eléctricas implica riesgos, por lo que se recomienda mantener una ruta de escape rápida hacia un refugio seguro.

nasa-diciembre-movil-1440x2960-18x9

Cómo y dónde fotografiar “duendes rojos”, según la NASA

Para quienes quieran intentarlo, la agencia espacial difundió una serie de pasos:

1. Ubicación ideal

Hay que localizar una tormenta eléctrica y colocarse entre 60 y 250 millas de distancia (aproximadamente 95 a 400 kilómetros). Desde esa posición es posible tener un cielo oscuro y despejado sobre las nubes, condición clave para ver los ELT.

2. Equipo básico

No hace falta un telescopio ni equipamiento científico:

Cámara DSLR o mirrorless

Trípode

Lente de 20 a 85 mm

3. Sincronizar el reloj de la cámara

La hora debe coincidir de forma precisa con una fuente horaria confiable. Esto ayuda a los investigadores a correlacionar cada fotografía con datos atmosféricos.

4. Apuntar por encima de la tormenta y tener paciencia

Los duendes duran milésimas de segundo, por lo que la captación depende de tomar largas secuencias de fotos y esperar el momento exacto.

5. Enviar las imágenes a la NASA

Las fotos pueden subirse directamente al sitio del proyecto, donde también hay manuales ilustrados, tutoriales y recursos para aprender a fotografiar otros ELT.

Un fenómeno que revela secretos del clima

Aunque parezcan simples destellos rojos, los duendes aportan información valiosa sobre cómo la actividad eléctrica se conecta con capas superiores de la atmósfera. La NASA considera que entenderlos ayuda a mejorar modelos climáticos y a estudiar procesos que todavía no se comprenden del todo.

Mientras tanto, cada aparición se convierte en una pequeña joya visual. Y tal vez, con un poco de paciencia y un cielo oscuro, el próximo “duende” quede capturado en una cámara mendocina.