Contrastes extremos: calor intenso en el centro y tormentas severas en el norte

Mientras el centro del país enfrenta calor extremo y estabilidad, el norte seguirá con lluvias intensas, tormentas severas y alertas vigentes.

El tramo final de este 2025 presentará un contraste marcado de condiciones meteorológicas entre el centro y el norte de Argentina, con el centro del país bajo altas temperaturas y tiempo estable, en tanto que en el norte de Argentina seguirán produciéndose recurrentes lluvias y tormentas de variada intensidad.

17 provincias están bajo alerta por probables tormentas fuertes o severas entre sábado y domingo. La inestabilidad no cederá en el norte argentino, en tanto que las temperaturas serán muy calurosas en la franja central hasta el Año Nuevo. La mayor parte de la Patagonia continúa bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional, por vientos fuertes del oeste o sudoeste, con intensidades sostenidas de hasta 60 km/h y ráfagas máximas del orden de 100 km/h.

Hacia esta noche, un frente frío llegará al centro del país, activando chaparrones y tormentas aisladas desde zona de Mendoza y San Luis hacia el sudoeste bonaerense y La Pampa, zonas con alerta por tormentas fuertes que se extenderá al resto del centro y norte del país, conforme avance el frente frío hacia el norte.

Tormentas 17 provincias están bajo alerta por probables tormentas fuertes o severas entre sábado y domingo. Archivo MDZ. Tiempo severo en gran parte de Argentina Se esperan fenómenos localmente severos, con precipitaciones entre 60 y 120 mm o puntualmente superiores, según las alertas del SMN. El norte de Argentina continuará con condiciones muy inestables más allá del fin de semana, y se espera que entre hoy y el cierre de 2025, haya sectores donde los acumulados sean de entre 100 y 200 mm de precipitación, sin descartar máximos localmente superiores.

Sobre el norte de la Patagonia, Cuyo y las provincias centrales, la estabilidad atmosférica favorecerá condiciones de jornadas soleadas con temperaturas persistentemente altas, con máximas entre 33 a 38 °C, con varias localidades registrando oficialmente una ola de calor, hasta el inicio de 2026.