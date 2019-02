Ciclistas reclaman más seguridad por hechos delictivos

Grupos de ciclistas mendocinos manifestaron su preocupación ante la creciente ola de robos y hurtos en la provincia, tras el violento asalto sufrido por dos 'bikers' en las inmediaciones del dique Frías.

​El Grupo Bike & Montaña & Épicas divulgó una carta abierta en la cual reclaman al Gobierno provincial la aplicación de "medidas acertivas" y "proactivas" para reforzar las medidas de seguridad para proteger a los ciclistas durante sus actividades al aire libre.

​"Sabemos muy bien sobre las medidas de seguridad dispuestas por el Gobierno de la Provincia, pero no alcanzan y siempre son las mismas. No alcanzan para garantizar la libertad de circulación de muchos ciudadanos diariamente, [dado que] cada vez somos más los que elegimos como medio de vida la bicicleta", señala.

​Por ello, sostiene el grupo en nombre de la comunidad ciclística, "queremos conformar con nuestras autoridades un bloque de seguridad que interactúe con nuestras fuerzas policiales", y advierte que "esto no es una maniobra política, sino ejecutiva, proactiva, donde los damnificados se puedan apoyar en un Estado cauteloso, celoso de nuevas normas y que brinde garantías de libre circulación como versa nuestra Constitución Argentina".

Para el grupo que divulgó el comunicado, el Poder Judicial también debe poner su cuota de responsabilidad: "Si el sistema judicial, de los cuales muchos miembros son reconocidos bikers de Mendoza, no genera una transformación 'seria y eficaz' en materia de protección a nuestras víctimas, Mendoza pronto colapsará, pues el incremento de actividades al aire libre nos lleva a una reflexión… 'hay que mejorar los sistemas y adecuarlos a tiempos modernos garantizando las libertades individuales de libre circulación y para el victimario mano dura sin atajos judiciales'".

El comunicado completo

La comunidad ciclística de Mendoza, una vez más, se encuentra consternada y preocupada por los altos índices de robos y hurtos de bicicletas en Mendoza. Queremos hacer llegar este comunicado a todos los medios periodísticos y medios virtuales, Autoridades de Gobierno y oposición, para decirles “la vida de las personas no es negociable”. Tras el robo acontecido en Dique Frías a dos amigos muy queridos del Mountain Bike (Dani y Pato) es necesario realizar una profunda reflexión ¿hasta dónde los mendocinos queremos llegar con este mercadeo de atorrantes y asesinos que por apoderarse de un bien de bajo costo como es la bicicleta, comparado con otros, pierden los estribos incluso hasta arriesgando sus propias vidas?.

Por escasos centímetros en la herida de uno de los muchachos asaltados y por la gracia de Dios, hoy no perdimos a dos bikers.

Sabemos muy bien sobre las medidas de seguridad dispuestas por el Gobierno de la Provincia pero no alcanzan y siempre son las mismas. No alcanzan para garantizar la libertad de circulación de muchos ciudadanos diariamente, cada vez somos más los que elegimos como medio de vida la bicicleta.

No queremos que el Gobierno politice este “deporte libre y popular” que se ha practicado durante siglos en todas partes del mundo; no queremos que el Gobierno ejerza reglamentos y leyes de circulación contra los ciclistas para restringir su libertad de circulación para opacar nuestros petitorios en época proselitista; no queremos que el Gobierno cerque todo los terrenos fiscales o privados del pedemonte para no permitirnos el ingreso; no queremos un Estado que criminalice la víctima y la castigue por las deficiencias en el sistema judicial, el cual todavía no han podido modernizar; no queremos tomar las armas y defendernos por cuenta propia porque no corresponde y somos deportistas civilizados; no queremos llegar a movilizarnos ejerciendo fuerza innecesaria, transgrediendo normas y alterando la paz de nuestros ciudadanos para hacer sentir el miedo que viven a diarios nuestras familias y amigos cuando salimos a pedalear por Mendoza; no queremos…!!!

Queremos conformar con nuestras autoridades un bloque de seguridad que interactúe con nuestras fuerzas policiales. Esto no es una maniobra política, sino ejecutiva, proactiva, donde los damnificados se puedan apoyar en un Estado cauteloso, celoso de nuevas normas y que brinde garantías de libre circulación como versa nuestra Constitución Argentina. La inseguridad de Mendoza no atañe solamente a la comunidad ciclística, sino a toda la población que sufre los avatares diariamente. Si el sistema judicial, de los cuales muchos miembros son reconocidos bikers de Mendoza, no genera una transformación “seria y eficaz” en materia de protección a nuestras víctimas, Mendoza pronto colapsará, pues el incremento de actividades al aire libre nos lleva a una reflexión… “hay que mejorar los sistemas y adecuarlos a tiempos modernos garantizando las libertades individuales de libre circulación y para el victimario mano dura sin atajos judiciales”.

Mendoza tiene cientos de ciclistas agrupados en Federaciones, Clubes, Asociaciones, Grupos de WhatsApp y Facebook, Peñas muy reconocidas y otros. Tiene además el apoyo del comerciante representados por nuestros Mayoristas , Bicicleterías, Talleres y Artesanos que diariamente aportan su granito de arena en esta ola de atentados al ciclismo.

Estamos en presencia de un deporte de fama mundial que debe ser abordado no solo desde el aspecto edilicio para con la construcción de ciclo vías y zonas designadas para ganar votos, sino desde el aspecto humano, formativo y por sobre todo de la salud.

Esperamos como comunidad que las medidas de Estado sean acertivas. Esperamos como ciclistas ser escuchados y respetados.

Esperamos una seria reflexión de la comunidad toda, tomando conciencia que no hay que dejar que los intereses políticos de turno ni las mezquindades de los opositores de siempre, intervengan para llevar agua a su molino. Las necesidades de la comunidad ciclística están por sobre estas situaciones.

Invitamos a toda la comunidad ciclística mendocina a movilizarnos virtualmente en esta campaña virtual denominada “ESTAMOS EN ALERTA CICLÍSTICA” promoviendo un estado de conciencia social y de tolerancia, alertando a la comunidad toda sobre el respeto y la libre expresión.

Acompáñenos transmitiendo este mensaje de ALERTA a toda nuestra comunidad mendocina y unámonos en las buenas acciones.

GRUPO BIKE & MONTAÑA & EPICAS

Acción en las redes sociales

​Los ciclistas mendocinos cuentan en Facebook con el grupo "Bicis robadas / encontradas Mendoza", donde los usuarios que sufrieron algún robo u otro percance piden ayuda para recuperar sus vehículos de dos ruedas.

El grupo cuenta con más de 1.500 miembros y recibe posteos a diario.