Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show: se dieron a conocer las primeras imágenes del elenco

La producción de Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show presentó la gráfica oficial que reúne a los personajes de la obra y confirmó parte del elenco que formará parte de su estreno en el Teatro Gran Rex durante el invierno de 2026.

El espectáculo tendrá a Agustín “Rada” Aristarán en el papel de Willy Wonka , el dueño de la fábrica de chocolate en la que transcurre la historia. En el elenco principal también estarán Mery del Cerro, quien interpretará a la Sra. Bucket, madre de Charlie, y Sebastián Almada, que asumirá el rol del abuelo del protagonista.

La producción informó que el proyecto contará con cuatro elencos de niños, más de 20 artistas en escena y un equipo integrado por más de 150 personas. Esos datos forman parte de la presentación del montaje, que ya inició sus primeras instancias oficiales con el elenco.

El reparto de los padres de los niños de la historia también quedó definido. Dolores Ocampo interpretará a la Sra. Teavee, madre de Mike. Denis Cotton será la Sra. Gloop, madre de Augustus. Sebastián Holz encarnará al Sr. Salt, padre de Veruca. Marcelo Albamonte asumirá el papel del Sr. Beauregarde, padre de Violet.

Charlie y la Fábrica de Chocolate: todo el elenco que se presentará en el Teatro Gran Rex.

La obra se presenta como una producción teatral de gran escala que combinará música, danza, actuaciones en vivo y puesta en escena. El proyecto cuenta con el sello de Ozono, MP y Los Rottemberg. Esos productores estuvieron al frente de La Sirenita, Matilda y School of Rock, tres títulos que, según la información difundida por la producción, convocaron a más de 500.000 espectadores.

La nueva puesta llegará a la Argentina bajo licencia de Music Theatre International (MTI). La historia se basa en la obra de Roald Dahl y propone el recorrido de Charlie Bucket dentro del universo de Willy Wonka, junto a los cinco ganadores de los billetes dorados.

La presentación del proyecto incluyó la difusión de una gráfica que reúne a los personajes de esta versión teatral. Ese material funciona como una de las primeras imágenes de la producción y forma parte del proceso de instalación del espectáculo de cara a su estreno en 2026.

Charlie y la Fabrica de Chocolate – El Show 2 Charlie y la Fábrica de Chocolate presentó su gráfica oficial Soy Prensa

La obra empezó a poner en marcha su estructura con las primeras presentaciones oficiales del elenco. En paralelo, la producción comenzó a mostrar algunos de los elementos con los que buscará trasladar al escenario el universo de la fábrica de chocolate.

La historia ubicará en el centro a Charlie Bucket y su visita a la fábrica, acompañado por integrantes de su familia y por el grupo de niños que acceden a la experiencia a partir de los billetes dorados. Dentro de ese esquema, la madre de Charlie y su abuelo aparecen entre los personajes ya confirmados en el reparto principal.

El anuncio también permitió conocer parte de la organización de una puesta que apunta a una estructura amplia, con varios elencos infantiles y un grupo numeroso de trabajadores. La cifra de más de 150 personas comprende al equipo que ya forma parte de la producción.