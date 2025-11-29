Chacho Garabal: "El teatro tiene algo mágico, lo que sucede es único e irrepetible"

El teatro es uno de los pilares fundamentales de la cultura y la idiosincrasia porteña, casi tanto como el tango, la gastronomía y el lunfardo. Es por ello que, desde hace décadas, cientos de actores, directores y gestores culturales llevan a cabo todo tipo de proyectos en pos de que el sexto arte crezca y se potencie tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en todo el país. Sin dudas, Chacho Garabal es uno de esos actores culturales que se ponen al frente de los proyectos y que potencian las ideas de otros colegas, con el deseo de que las artes escénicas se expandan y lleguen a cada individuo de esta sociedad.

En una entrevista con MDZ , el actor, psicólogo, músico y también director del Auditorio de Belgrano y el Teatro de Devoto, contó que encontró en el teatro un espacio para unir sus pasiones. Asimismo, Garabal habló de su recorrido impulsando proyectos que fusionan arte y educación, apostando por un teatro con sentido, que interpele a grandes y chicos por igual.

“El teatro tiene algo mágico; lo que sucede en el vivo es único e irrepetible”, sentenció Chacho Garabal , al hablar de lo que lo atrajo al mundo de las artes escénicas.

Su primer proyecto teatral propio fue una adaptación de la vida de Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco sobreviviente del Holocausto. Sin embargo, el estreno de esa obra en 2009 coincidió con el cierre de los teatros por la gripe A. “A los 15 días de estrenar, se cerró todo”, recordó Garabal sobre su debut accidentado sobre las tablas.

A pesar del traspié, la obra resurgió y su éxito fue tal que llegó a girar por Colombia y Perú. “Tenía un mensaje de resiliencia muy fuerte”, aseguró el artista que lleva décadas en la escena teatral porteña.

561280664_18056199734632042_318007437613535155_n La Navidad Sinfónica se estrenará el 20 de diciembre en el Auditorio de Belgrano. Auditorio de Belgrano

El teatro como herramienta educativa

Desde su Asociación Civil Generarte, Garabal comenzó a producir obras con enfoque pedagógico, pensadas para escuelas. “En vez de una charla o un libro, proponíamos que los chicos vieran teatro y hablaran de bullying, adicciones, trabajo en equipo”, contó Chacho, respecto a las temáticas que elegían para enlazar lo educativo con lo teatral.

Rápidamente, el proyecto fue más allá: con funciones pagas se financiaban funciones gratuitas para escuelas vulnerables. “Llegamos a hacer más funciones gratuitas que pagas”, expresó Garabal, convencido de que ese era el camino para acercarles un contenido valioso a las nuevas generaciones.

¿Por qué la elección del teatro familiar?

Chacho Garabal - ¿Por qué elegís el teatro familiar?

En los últimos años, Garabal y su productora Galaxias coprodujeron varias obras con el Complejo Teatral de Buenos Aires, como es el caso de Narices, Vivitos y coleando y Cuentos de Gulubú. Se trata de una elección de obras “familiares” -para no utilizar el popular término “infantiles”- con el fin de que todo el mundo pueda disfrutar del teatro.

Al ser consultado por su preferencia para con las producciones familiares, Garabal citó a Hugo Midón: “No hay flores para chicos ni para grandes, hay flores. Con el teatro pasa lo mismo”. Asimismo, el director subrayó el motivo por el que prefiere utilizar la palabra “familiar” en lugar de “infantil”. “La palabra 'infantil' no me gusta. Infancia viene de ‘el que no habla’, y los chicos son los que más verdades dicen”, sostuvo.

Streaming, monstruos y la nominación a los Martín Fierro Latino

Chacho Garabal - Nominación del streaming de la Moster Buu Band a los Martín Fierro Digital

Este año, Chacho se animó a realizar un producto diferente. Se trata de El Club Monstruoso, un programa de streaming protagonizado por la Monster Buu Band, una banda de monstruos que ayudan a los chicos a enfrentar sus miedos. “Hoy los chicos se divierten con los monstruos. Eso los ayuda a vivir con menos miedo”, expresó Garabal.

Como si fuera poco, el contenido fue nominado a los Martín Fierro Latino, precisamente, en la categoría de Mejor Programa Infantil en TV y Plataformas. El programa de streaming infantil, protagonizado por actores reales, fue el único programa infantil argentino en competencia. Pese a que el galardón se lo llevó Plim Plim, Garabal manifestó el orgullo y la emoción que sintió al saberse nominado en la terna internacional.

Vuelve Navidad Sinfónica: El Reloj de la Navidad

Para cerrar el año, Garabal presentará un espectáculo festivo para toda la familia. Es nada más ni nada menos que Navidad Sinfónica: El reloj de la Navidad, un cuento teatral con más de 30 artistas en escena que, “invita a chicos y grandes a reencontrarse con la ilusión, la música y la magia de los cuentos navideños”.

“En la historia, el reloj de la Navidad se frena porque se perdió el espíritu de alegría y solidaridad. Entonces, hay que recuperarlo entre todos”, adelantó el gestor cultural.