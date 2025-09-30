Castraciones, vacunas y consultas gratuitas para mascotas en Ciudad: todo lo que hay que saber

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza anunció que, durante todo el mes de octubre , los vecinos podrán acceder a servicios gratuitos de atención para mascotas. Entre ellos se incluyen esterilizaciones caninas y felinas, vacunación antirrábica, desparasitaciones y consultas clínicas básicas.

El programa de Salud Animal , que funciona durante todo el año, tiene como objetivo promover la salud integral de la comunidad y fomentar la tenencia responsable de animales de compañía.

El Móvil Veterinario atenderá de lunes a jueves a las 14 horas en los siguientes puntos:

En paralelo, el Centro Veterinario del barrio La Favorita (Av. Raúl Alfonsín, entre Los Fundadores y Félix Dardo Palorma) brindará servicios gratuitos durante todo octubre. Allí se realizarán castraciones, vacunación antirrábica, desparasitaciones y consultas básicas.

Los turnos para castraciones deben gestionarse únicamente a través de la línea 147, mientras que las vacunas, consultas y desparasitaciones se ofrecen por orden de llegada hasta las 16:30.

móvil veterinario Durante todo octubre, el Móvil Veterinario ofrecerá servicios gratuitos para mascotas. Prensa Ciudad de Mendoza

Requisitos para acceder a castraciones

La Municipalidad recordó que los vecinos deben cumplir con ciertos requisitos para acceder a las esterilizaciones:

Residir en la Ciudad de Mendoza y acreditar domicilio con DNI.

Tener más de 18 años.

Presentar al animal con 8 horas de ayuno sólido y líquido.

Perros con correa y bozal; gatos en caja o canil.

Mascotas entre 5 meses y 5 años de edad.

No se realizarán castraciones en animales fuera de ese rango etario, con sobrepeso, enfermedades previas, en celo, ni en razas braquicefálicas, caniches o mestizos de caniche, ni otras razas minis como chihuahua o dachshund miniatura.

Con estas medidas, la Ciudad de Mendoza busca garantizar un servicio de calidad, gratuito y responsable para el cuidado de perros y gatos.