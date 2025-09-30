Presenta:

Castraciones, vacunas y consultas gratuitas para mascotas en Ciudad: todo lo que hay que saber

Todos los servicios son gratuitos y buscan promover la tenencia responsable de mascotas en la Ciudad de Mendoza.

Vecinos de la Ciudad podrán acceder a castraciones y vacunas gratuitas en octubre.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza anunció que, durante todo el mes de octubre, los vecinos podrán acceder a servicios gratuitos de atención para mascotas. Entre ellos se incluyen esterilizaciones caninas y felinas, vacunación antirrábica, desparasitaciones y consultas clínicas básicas.

El programa de Salud Animal, que funciona durante todo el año, tiene como objetivo promover la salud integral de la comunidad y fomentar la tenencia responsable de animales de compañía.

Móvil Veterinario: fechas y lugares

El Móvil Veterinario atenderá de lunes a jueves a las 14 horas en los siguientes puntos:

  • Del 1 al 16 de octubre: Playa de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza (ingreso por calle España, entre Peltier y Virgen del Carmen de Cuyo).
  • Del 20 al 30 de octubre: Parque Central (frente al Anexo MMAMM).

Centro Veterinario en La Favorita

En paralelo, el Centro Veterinario del barrio La Favorita (Av. Raúl Alfonsín, entre Los Fundadores y Félix Dardo Palorma) brindará servicios gratuitos durante todo octubre. Allí se realizarán castraciones, vacunación antirrábica, desparasitaciones y consultas básicas.

Los turnos para castraciones deben gestionarse únicamente a través de la línea 147, mientras que las vacunas, consultas y desparasitaciones se ofrecen por orden de llegada hasta las 16:30.

Durante todo octubre, el Móvil Veterinario ofrecerá servicios gratuitos para mascotas.

Requisitos para acceder a castraciones

La Municipalidad recordó que los vecinos deben cumplir con ciertos requisitos para acceder a las esterilizaciones:

  • Residir en la Ciudad de Mendoza y acreditar domicilio con DNI.
  • Tener más de 18 años.
  • Presentar al animal con 8 horas de ayuno sólido y líquido.
  • Perros con correa y bozal; gatos en caja o canil.
  • Mascotas entre 5 meses y 5 años de edad.

No se realizarán castraciones en animales fuera de ese rango etario, con sobrepeso, enfermedades previas, en celo, ni en razas braquicefálicas, caniches o mestizos de caniche, ni otras razas minis como chihuahua o dachshund miniatura.

Con estas medidas, la Ciudad de Mendoza busca garantizar un servicio de calidad, gratuito y responsable para el cuidado de perros y gatos.

