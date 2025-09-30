Castraciones, vacunas y consultas gratuitas para mascotas en Ciudad: todo lo que hay que saber
Todos los servicios son gratuitos y buscan promover la tenencia responsable de mascotas en la Ciudad de Mendoza.
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza anunció que, durante todo el mes de octubre, los vecinos podrán acceder a servicios gratuitos de atención para mascotas. Entre ellos se incluyen esterilizaciones caninas y felinas, vacunación antirrábica, desparasitaciones y consultas clínicas básicas.
El programa de Salud Animal, que funciona durante todo el año, tiene como objetivo promover la salud integral de la comunidad y fomentar la tenencia responsable de animales de compañía.
Te Podría Interesar
Móvil Veterinario: fechas y lugares
El Móvil Veterinario atenderá de lunes a jueves a las 14 horas en los siguientes puntos:
- Del 1 al 16 de octubre: Playa de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza (ingreso por calle España, entre Peltier y Virgen del Carmen de Cuyo).
- Del 20 al 30 de octubre: Parque Central (frente al Anexo MMAMM).
Centro Veterinario en La Favorita
En paralelo, el Centro Veterinario del barrio La Favorita (Av. Raúl Alfonsín, entre Los Fundadores y Félix Dardo Palorma) brindará servicios gratuitos durante todo octubre. Allí se realizarán castraciones, vacunación antirrábica, desparasitaciones y consultas básicas.
Los turnos para castraciones deben gestionarse únicamente a través de la línea 147, mientras que las vacunas, consultas y desparasitaciones se ofrecen por orden de llegada hasta las 16:30.
Requisitos para acceder a castraciones
La Municipalidad recordó que los vecinos deben cumplir con ciertos requisitos para acceder a las esterilizaciones:
- Residir en la Ciudad de Mendoza y acreditar domicilio con DNI.
- Tener más de 18 años.
- Presentar al animal con 8 horas de ayuno sólido y líquido.
- Perros con correa y bozal; gatos en caja o canil.
- Mascotas entre 5 meses y 5 años de edad.
No se realizarán castraciones en animales fuera de ese rango etario, con sobrepeso, enfermedades previas, en celo, ni en razas braquicefálicas, caniches o mestizos de caniche, ni otras razas minis como chihuahua o dachshund miniatura.
Con estas medidas, la Ciudad de Mendoza busca garantizar un servicio de calidad, gratuito y responsable para el cuidado de perros y gatos.