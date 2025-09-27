No uses vinagre ni aceite: la forma segura de sacar una garrapata a tu perro

Con el inicio de la primavera no solo florece el jardín, también aparecen decenas de plagas molestas. Una de las más comunes es la garrapata , que atacan directamente a las mascotas del hogar. Frente a esto, muchas personas optan por aplicar métodos caseros como vinagre, aceite, alcohol o incluso fuego. Aunque parezcan soluciones rápidas, pueden empeorar la situación.

Estos productos pueden irritar la piel del animal, provocar que la garrapata libere toxinas o incluso que se rompa dentro de la piel, aumentando el riesgo de infección en tu perro .

Cuándo consultar al veterinario

Hay momentos en los que lo mejor es no intervenir por cuenta propia. Si la garrapata está muy adherida o se encuentra en zonas sensibles como las orejas, los ojos o los genitales, lo más recomendable es acudir al veterinario. También es importante consultar si el perro presenta fiebre, decaimiento o cambios en su comportamiento, ya que podrían ser signos de una infección. Y si al intentar quitarla no lográs extraerla por completo o la zona se inflama, es clave actuar rápido y con ayuda profesional.

Tu perro confía en vos, y actuar con información es la mejor forma de cuidarlo. Las garrapatas pueden transmitir enfermedades graves, pero con las herramientas adecuadas y sin improvisar, podés resolverlo sin riesgos. Ante la duda, siempre es mejor consultar al veterinario.