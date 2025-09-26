"Incontrolables": el thriller de Netflix que arrasa con su historia inquietante

Netflix sumó a su catálogo una producción que ya se posiciona como uno de los preferidos de muchos usuarios. Se trata de Incontrolables, una miniserie de 8 episodios que mezcla thriller psicológico, drama social y misterio, ambientada en un pueblo aparentemente tranquilo donde nada es lo que parece.

La historia sigue a Alex Dempsey (Mae Martin), un policía que se muda con su esposa embarazada (Sarah Gadon) a Tall Pines, un pueblo que alberga una academia para adolescentes con problemas. Lo que parece ser un centro terapéutico pronto revela secretos oscuros, manipulaciones y abusos detrás de su fachada.

La directora del lugar, interpretada por Toni Collette, es tan carismática como inquietante. Cuando uno de los internos logra escapar, se desata una investigación que expone el verdadero funcionamiento de la institución.

“Incontrolables” incomoda desde el primer episodio. La miniserie expone cómo ciertas instituciones, bajo el discurso de cuidado, aplican métodos extremos que afectan la salud mental y la autonomía de los adolescentes.

Con tintes de ciencia ficción y una crítica social potente, muestra manipulación, poder y trauma en un entorno cerrado. El suspenso se convierte en reflexión, y la ficción en espejo de realidades que duelen.

“Incontrolables” ya está disponible en Netflix y se perfila como una de las series más comentadas de la temporada por su atmósfera inquietante, guion original y crítica social profunda.