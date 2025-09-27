Walmart tiene este Smart TV Sony de 85 pulgadas por un precio que no te puedes perder
En la página web del supermercado podrás encontrar este televisor gigante con envío gratis.
Walmart te sorprende con un Smart TV Sony de 85 pulgadas con tecnología Mini LED y con calidad 4K. Este es un artículo que tiene una excelente valoración en la página web del supermercado y que puedes conseguir por $2398 dólares. Además tienes un plan de 18 cuotas de $149 dólares por mes.
¿Por qué comprar este Smart TV?
La tecnología Mini LED de Sony usa emisores de luz LED diminutos y de alta intensidad para controlar la retroiluminación de la pantalla. Esto hace que las imágenes tengan un contraste definido con negros más profundos y luces más brillantes, lo que aporta una experiencia visual más dinámica y realista.
El Smart TV también cuenta con Triluminos Pro™, una tecnología de una amplia gama de colores que son precisos. Esto resulta en imágenes más vivas, naturales y detalladas, especialmente en los tonos de piel y colores complejos como el rojo, verde y azul. Y junto al procesador XR se analiza la saturación, el tono y el brillo de cada color para ajustarlo y brindar una experiencia única.
Este televisor ofrece un amplio catálogo de streaming en un solo lugar. Pero también incluye Google Assistant TM, que puedes usar con tu voz y hacerle preguntas sobre lo que quieras. Encuentra tus canales favoritos o graba un programa para verlo después, todo con tu voz.
Walmart destacó que el Smart TV tiene Acoustic Multi-AudioTM, los parlantes que producen un sonido más amplio y elevado que coincide con la imagen que ves. Podrás escuchar las voces de personas con claridad o el sonido de un motor en una escena de acción. Además tiene una función de IA que optimiza tu volumen.