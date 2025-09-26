Tu gato está mudando el pelo: cómo ayudar a tus mascotas en esta etapa clave
El cambio de pelo es una etapa natural que puede afectar el bienestar de las mascotas. Te contamos cómo cuidar a tu gato para evitar molestias.
El cambio de pelaje es un proceso natural en las mascotas, especialmente en gatos. Suele ocurrir en primavera y otoño, cuando su cuerpo se adapta a las nuevas temperaturas. Aunque es normal, puede generar molestias si no se acompaña con cuidados adecuados. Algunos gatos mudan más que otros, dependiendo de su raza, tipo de pelo y ambiente.
Cómo ayudar a tu gato durante la muda de pelo
- Cepillado frecuente: elimina el pelo suelto, evita nudos y reduce las bolas de pelo que pueden formarse en el estómago.
- Buena alimentación: una dieta rica en proteínas y ácidos grasos mejora la salud del pelaje y reduce la caída excesiva.
- Hidratación constante: el agua ayuda a mantener la piel sana y el pelo fuerte.
- Ambiente tranquilo: el estrés puede aumentar la caída del pelo. Evitá ruidos fuertes y cambios bruscos.
- Consulta veterinaria: si hay zonas sin pelo o caída excesiva, es clave consultar para descartar problemas dermatológicos o hormonales.
En este proceso, la acumulación de pelos puede generar bolas en el estómago, picazón, irritación en la piel y problemas respiratorios. Además, nuestras mascotas pueden sentirse incómodas lo que lleva a que se laman en exceso o muestren signos de estrés.
En perros también ocurre un proceso similar y los cuidados también forman una parte fundamental. Con gestos simples como el cepillado y una buena alimentación, se puede hacer que esta etapa sea más cómoda para ellos.