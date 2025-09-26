Tu gato está mudando el pelo: cómo ayudar a tus mascotas en esta etapa clave

El cambio de pelo es una etapa natural que puede afectar el bienestar de las mascotas. Te contamos cómo cuidar a tu gato para evitar molestias.

Mascotas y pelaje: lo que necesitás saber sobre esta etapa sensible. Foto: Pixabay

El cambio de pelaje es un proceso natural en las mascotas, especialmente en gatos. Suele ocurrir en primavera y otoño, cuando su cuerpo se adapta a las nuevas temperaturas. Aunque es normal, puede generar molestias si no se acompaña con cuidados adecuados. Algunos gatos mudan más que otros, dependiendo de su raza, tipo de pelo y ambiente.

Cómo ayudar a tu gato durante la muda de pelo Cepillado frecuente: elimina el pelo suelto, evita nudos y reduce las bolas de pelo que pueden formarse en el estómago.

Buena alimentación: una dieta rica en proteínas y ácidos grasos mejora la salud del pelaje y reduce la caída excesiva.

Hidratación constante: el agua ayuda a mantener la piel sana y el pelo fuerte.

Ambiente tranquilo: el estrés puede aumentar la caída del pelo. Evitá ruidos fuertes y cambios bruscos.

Consulta veterinaria: si hay zonas sin pelo o caída excesiva, es clave consultar para descartar problemas dermatológicos o hormonales.

Los gatos grises tienen un pelaje particular. ¿Por qué son tan buscadas? Foto: Pixabay Tus mascotas están mudando el pelo: consejos para ayudarlos en casa. Foto: Pixabay

En este proceso, la acumulación de pelos puede generar bolas en el estómago, picazón, irritación en la piel y problemas respiratorios. Además, nuestras mascotas pueden sentirse incómodas lo que lleva a que se laman en exceso o muestren signos de estrés.