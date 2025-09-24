Mascotas: qué podés hacer para mejorar la calidad de vida de tu gato

Si tenés gatos como mascotas, estos consejos pueden ayudarte a que vivan más, mejor y con menos estrés.

Tus mascotas también necesitan rutinas, juegos y estímulos: cómo mejorar su calidad de vida desde casa.

Los gatos son compañeros únicos: independientes, sensibles y profundamente rutinarios. Aunque parecen mascotas autosuficientes, su bienestar depende de estímulos, cuidados y ambientes adaptados que muchas veces pasamos por alto. Mejorar su calidad de vida no requiere grandes gastos, sino atención diaria, juego activo y respeto por sus tiempos.

Según veterinarios, la esperanza de vida de un gato doméstico ronda entre los 12 y 18 años, aunque puede superar los 20 si recibe buena alimentación, controles regulares y vive en un entorno enriquecido. En cambio, los gatos que viven en la calle tienen una expectativa mucho menor: entre 4 y 6 años, debido a los riesgos del exterior, la falta de atención médica y el estrés constante.

perros, gatos, mascotas, perro, gato Con cuidados simples, tu gato puede vivir más, mejor y con menos estrés. Shutterstock

7 claves para mejorar la bienestar de tus mascotas Juegos diarios: Dedicar al menos 15 minutos por día a jugar con tu gato reduce el estrés, mejora su salud física y fortalece el vínculo. Los juguetes con movimiento, luces o sonidos suelen ser los favoritos.





Rascadores y alturas: Trepar, rascar y observar desde arriba es parte de su naturaleza. Incorporar estantes, muebles verticales o espacios elevados los estimula y evita conductas destructivas.





Ambiente enriquecido: Cajas, túneles, juguetes caseros y escondites ayudan a evitar el aburrimiento y activar su instinto explorador. Cambiar la disposición cada tanto también los motiva.





Rutina estable: Los gatos valoran la previsibilidad. Mantener horarios de comida, descanso y juego les da seguridad emocional y reduce la ansiedad.





Alimentación variada y controlada: Alternar texturas, cuidar las porciones y evitar el sobrepeso es clave para su longevidad. Consultá con tu veterinario sobre opciones húmedas, secas y naturales según su edad y estilo de vida.





Agua fresca y en varios puntos: Muchos gatos no beben suficiente. Usar fuentes, recipientes separados de la comida o incluso cubitos de hielo puede estimularlos a hidratarse mejor.





Contacto respetuoso: No todos los gatos disfrutan de mimos constantes. Observar sus señales, respetar sus límites y ofrecer espacios seguros mejora el vínculo y evita el estrés.



