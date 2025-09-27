Julián Álvarez reveló el nombre de su hijo y emocionó a los hinchas de River

Julián Álvarez atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. Mientras brilla en el Atlético de Madrid y sigue sumando goles con la Selección Argentina, el delantero cordobés se prepara para asumir un nuevo rol: el de ser padre.

Junto a su pareja, Emilia Ferrero, confirmó hace semanas que esperan a su primer hijo . La noticia se viralizó con un emotivo video en el que revelaron el sexo del bebé: será un varón. Pero ahora, Álvarez fue más allá y compartió el nombre que eligieron para su hijo , generando una ola de emoción entre los hinchas de River.

Durante una entrevista con DSports, el periodista Diego Korol le preguntó por el nombre . Con una sonrisa tímida, Julián respondió: “Por ahora, Amadeo”. Ante la sugerencia de dejarlo así, el delantero asintió: “Sí, Amadeo”.

La elección no pasó desapercibida. El nombre remite de inmediato a dos leyendas del club de Núñez: Amadeo Carrizo y Ángel Amadeo Labruna. Ídolos eternos que marcaron la historia de River y que ahora inspiran el nombre del hijo de uno de sus grandes referentes recientes.

En redes sociales, los hinchas celebraron el gesto como una muestra de identidad, gratitud y pertenencia. Algunos bromearon con que el niño ya lleva la impronta millonaria en la sangre y que su destino futbolístico parece marcado.

Julián y Emilia, que se conocieron en Calchín y mantienen un perfil bajo, viven este nuevo capítulo con alegría y emoción. Mientras el delantero sigue brillando en Europa, su historia personal suma una página que conecta con sus raíces y con el amor por la camiseta que lo vio crecer.