Carlos Baute reveló que está grabando su próximo álbum con FMK en Argentina: "Tiene mucho talento"

Entre viajes a España, grabaciones, televisión y familia, Carlos Baute disfruta de una etapa que define como “un sueño”. El cantante venezolano se encuentra en Argentina formando parte del jurado en el reality Es Mi Sueño (eltrece), junto a Abel Pintos, Joaquín Levinton y Jimena Barón. Además, el artista está promocionando el lanzamiento de su single "¿Quién Mejor que Tú?" y, como si fuera poco, grabando su próximo álbum en la Ciudad de Buenos Aires, de la mano de artistas argentinos de la talla de FMK.

En ese contexto, MDZ tuvo el placer de hablar con el célebre cantante, que saltó a la fama internacional con "Colgando En Tus Manos", sobre su presente artístico y personal.

- ¡Bienvenido a la Argentina! Estás trabajando, yendo y viniendo desde España. Contame un poco de cómo vivís ese ir y venir por tu trabajo como jurado en el reality Es Mi Sueño .

- Ha sido un sueño para mí estar en este programa porque no me lo esperaba, pero es lindísimo. Estoy descubriendo cosas maravillosas. Tenía tiempo que no hacía televisión, que no me quedaba tanto tiempo en un programa, por mi familia. Pero bueno, ya están más grandecitos, ya entienden.

Se me ha pasado volando, pero son más de tres meses; entonces estoy yendo y viniendo. Es complicado, pero a mí me da igual. "La sarna con gusto no pica", dicen por ahí. Me gusta lo que estoy haciendo aquí, pero también me gusta estar con mi familia. Hay fines de semana que viajo solamente para verlos. Salgo el viernes al terminar el programa y el lunes estoy aquí otra vez. Lo hago simplemente por mi familia, porque son mi vitamina, dopamina y oxitocina; son el motor de mi vida.

- ¿Cómo te llevás con esta faceta de jurado en el reality Es Mi Sueño? ¿Te gusta ver a otros artistas con el mismo sueño que vos tuviste en un momento?

- Son artistas. Hay muchísimo talento en Argentina. Luego hay cosas muy emotivas que pasan allí porque son sus sueños reales. Obviamente, cuando yo empecé, también fue para mí un sueño que se cumplió. Nosotros no tenemos la varita mágica; simplemente somos personas que los están aconsejando, que tenemos unos años de carrera. Tampoco se tienen que desanimar el día que no sigan a la tercera etapa o no queden para el Teatro Ópera. Les damos consejos para que sigan creciendo.

Carlos Baute Carlos Baute eligió a la Argentina para hacer realidad su próximo material de estudio. Gentileza Carlos Baute

El consejo de Carlos Baute a los artistas que sueñan con triunfar: “Tienen que ser auténticos”

- Lo que les digo a cada uno (de los participantes del reality) es que tienen que ser auténticos, que tienen que tener canciones. Lo más importante en esta vida son las canciones. Tienes que tener identidad porque hay mucha gente que canta muy parecido a otros. Lo más bonito es que esa voz sea única, porque todos tenemos voces únicas, pero a veces imitamos y eso es lo que no se debe hacer. Ha ocurrido en el programa varias veces y ahí la palanca baja inmediatamente.

En estos días cantó un niño espectacular, pero era como escuchar a un cantante. No podemos imitar a Luis Miguel, a un Sanz, a un Arjona, a un Bisbal o a un Abel. Está mal que imiten a alguien.

Pero bueno, me lo estoy pasando muy bien y, aparte, he descubierto a grandes amigos, linda gente. Abel Pintos es espectacular; Joaquín Levinton es un personaje, lo amo. A la única que sí conocía bien era a Jimena Barón, porque trabajé con ella hace muchos años en una serie que se llamaba Los Únicos y ahí la veía a diario. Entonces compartimos mucho.

Todo sobre "¿Quién Mejor Que Tú?", el último lanzamiento de Carlos Baute

Entrevista MDZ a Carlos Baute: todo sobre "¿Quién mejor que tú?", su nueva canción

- Hace unos meses lanzaste "¿Quién mejor que tú?". ¿Me podés contar un poquito cómo nace esa canción? ¿Qué es lo que te inspiró a escribirla?

- "¿Quién mejor que tú?" es un tema que nació el año pasado en casa. Llegué a Miami y me vi con Andrés Castro, un gran amigo con el que ya había hecho producciones en el disco En el buzón de tu corazón del 2013. Es un gran productor y gran músico, pero nunca había compuesto con él. Entonces, tenía la canción a medias, tenía lo del coro: "¿Quién mejor que tú para bailar pegado, para pasar la tarde con esta cara de enamorado?". Era pop latino. Se la canté con la guitarra y le gustó.

Mientras él iba produciendo la maqueta, íbamos componiendo y cambiando cosas en la letra. Al principio no encontrábamos la onda; era pop latino, pero yo no quería un sonido con batería y percusión, quería otra cosa. Buscamos algo de dembow y no nos gustó. Nos metimos en la locura y yo dije: "Pongamos una samba ahí a ver cómo suena esto". No. Luego un calipso venezolano, que yo he hecho eso, y tampoco. De repente pusimos un afrobeat y yo dije: "¡Cómo entra esta canción! Déjala". Y ahí quedó.

Ya tiene por lo menos un añito sonando y me encanta el afrobeat. ¡Qué sabor tiene esa gente, te lo juro! Y después yo dije: "Mira, de ahí sale el merengue o la bachata". Tienen unos ritmos de los que nosotros tenemos mucha descendencia. Es brutal; entrar en la música africana es espectacular.

Yo comencé con el folclore venezolano e hice tres años y medio de percusión afrovenezolana; ahí descubrí géneros increíbles y todo venía de lo afro. Era otra onda, es más de tambores, más percusivo, es otra cosa. Pero ahora estoy escuchando música africana y digo: "¡Dios mío, qué rollazo, qué buena onda tiene esto!".

Mirá el video oficial de "¿Quién Mejor Que Tú?"

Embed - Carlos Baute - ¿Quién Mejor Que Tú? (Video Oficial)

- ¿Qué buscás cuando componés? ¿Buscás generar algo en tu audiencia o algo más propio?

- Yo busco que me guste. Ya no podemos pensar siempre en que "ojalá se identifiquen". A esta edad hago las cosas que me gustan y ojalá puedan gustar. Siempre pensamos en eso, es como un examen, pero no puedes estar todo el día pensando que "tiene que pasar esto".

En los años ‘60 o ‘70 había 30.000 discos al año. Hoy en día es más complicado porque son 120.000 canciones al día. Es una locura. Estamos hablando de 3 millones al mes. Si lo multiplicas por 12, es una locura. Estar entre esos poquitos miles en el mundo es una bendición. Yo doy gracias a Dios todos los días. Precisamente en estos días estamos celebrando 8.6 millones de escuchas mensuales. Es tremendo. Veo los números diarios y son millones de personas; es una bendición. Así que gracias.

- Hace unos meses colaboraste con artistas argentinos: Agustín Bernasconi y Max Carra. ¿Me querés contar cómo surgió esa colaboración? ¿Te gustaría colaborar con otros argentinos?

- Mira, lo vi por TikTok. Me saltó que Max Carra había hecho "¿Quién te quiere como yo?" y dije: “¡Qué buena onda!”. Obviamente, como soy el compositor, me llegó la solicitud por parte del publishing y me dijeron: "Van a sacar esta canción, ¿damos permiso?". Cuando la escuché, me encantó, y el chico es un fenómeno. Cuando él vio el "like", dijo: "¡Ay, me encantaría trabajar con vos!". Me escribió y me mandó otra canción, "Amor y dolor", que me encantó. La grabó con Agus, a quien conozco desde hace tiempo, e hicimos "Amor y dolor" en versión cumbia. Me encantó y está funcionando muy bien.

Eso es lindo porque, al final, esa canción que saqué en 2017 hoy tiene un color diferente y fresco para Argentina, Paraguay y Uruguay, a los que les gusta la cumbia. Hoy, la cumbia está traspasando fronteras porque ya se escucha en todo el mundo.

- ¿Con qué otros artistas argentinos te gustaría colaborar?

- Quiero trabajar con algunos del jurado, o sea, con mis amigos. Ya les dije y me dijeron que sí, así que con alguno de ellos vamos a estar trabajando.

- ¿Abel, Jimena, Joaquín? Vas a hacer un poco de rock, pop, folclore…

- A Joaquín lo amo, pero musicalmente creo que no nos parecemos, es otra onda. Pero con Jimena y Abel sí, porque yo he hecho urbano, soy latino. Abel tiene baladas y yo también tengo mi corazoncito por ahí. Yo creo que por ahí va la cosa.

Carlos Baute reveló que está grabando su próximo álbum en Argentina

Entrevista MDZ a Carlos Baute: con qué artistas argentinos colaboraría y todo sobre el show en el Teatro Ópera de Buenos Aires

- Ha sido tan larga la estadía por esto de que voy y vengo que decidimos hacer el disco aquí. Yo tenía que hacer el disco este año y lo estamos haciendo aquí con puro argentino. Yo soy el único extranjero. Lo estamos haciendo al álbum con FMK y Estanislao. A FMK lo conozco hace muchos años; coincidimos en España, me mandó algún tema y me gusta su onda. Ellos están haciendo la producción del disco. Empezaron con un tema, luego dos, tres, y ya vamos por el séptimo. Van a hacer el disco completo. Son buenísimos y estoy feliz.

El álbum tiene un sonido recontra moderno y eso me gusta como identidad. He grabado discos en Los Ángeles, Madrid, Caracas, México, en un montón de países, pero nunca en Argentina. He trabajado con argentinos, pero nunca aquí. Ahora tocó. Creo que va a ser un disco muy importante en mi carrera porque van a pasar muchas cosas a nivel de colaboraciones con ese disco. Qué lindo que sea Argentina ese país que tanto cariño me da.

- ¿Qué se puede adelantar? ¿El álbum va a seguir la onda del último lanzamiento?

- No tiene nada que ver con este afrobeat, pero sí es moderno. Como vamos tan rápido, no sabemos si lanzaremos el disco en octubre o en diciembre. Creo que en septiembre sí vamos a sacar el nuevo sencillo.

Carlos Baute Carlos Baute dará un show en el Teatro Ópera de Buenos Aires el 2 de octubre. Gentileza

- Se viene un show en el Teatro Ópera en octubre.

- El 2 de octubre en el Teatro Ópera vamos a estrenar parte del disco y lo que va a pasar, así que eso puede ser una linda sorpresa. Espero que disfruten "¿Quién mejor que tú?", la bailen, la dediquen y la hagan suya. Nos vemos el 2 de octubre en el Teatro Ópera de Argentina, en Buenos Aires. Se les quiere.