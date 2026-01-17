Catherine Fulop y Carlos Baute celebraron la caída de Nicolás Maduro con un video que se hizo viral

Artistas venezolanos radicados en el exterior celebran los recientes cambios políticos en su tierra natal con un video que ya acumula millones de reproducciones.

El panorama político de Venezuela ha dado un giro histórico tras la reciente captura de Nicolás Maduro y su traslado a los Estados Unidos. Ante este escenario de fuerte impacto internacional, figuras de la cultura y el espectáculo no tardaron en manifestar su postura. Catherine Fulop y Carlos Baute decidieron utilizar el humor y la música como herramientas de expresión, sumándose a un fenómeno digital que cuestiona el apoyo internacional que recibió el régimen durante años.

fulopcatherine_260543613_264024315702989_9199228038597356400_n.jpg fulopcatherine Catherine Fulop celebró la nueva era que atraviesa Venezuela. Instagram - @fulopcatherine Desde su residencia en Buenos Aires, la reconocida actriz y conductora compartió con sus millones de seguidores una coreografía cargada de simbolismo. Ataviada con los colores de su bandera nacional, se sumó al ritmo del tema lanzado por Miguel Alejandro Herrera Diaz, el cual se pregunta por el paradero de los aliados estratégicos del gobierno de Venezuela. En su publicación, que rápidamente superó los cinco millones de visualizaciones, Fulop expresó su alegría por el presente de su país de origen: “¿Dónde están? Un poquito de humor en esta mañana hermosa. ¡Venezuela libre!”.

El festejo de Catherine Fulop en redes sociales El video de Catherine Fulop y Carlos Baute que es tendencia mundial tras la detención de Nicolás Maduro El video de Catherine Fulop y Carlos Baute que es tendencia mundial tras la detención de Nicolás Maduro. Video: X @somosmitu La letra de la canción lanza interrogantes directos sobre la geopolítica actual: “¿Dónde está China? / ¿Dónde está Rusia? / ¿Por qué no actuaron? / ¿Cuál es la excusa? / Maduro está en una cárcel federal / y ahora me pregunto / Los comunistas ¿Dónde están? / ¿Dónde están? / Los comunistas que lo iban a ayudar / ¿Y dónde están? / Los que a los gringos los iban a enfrentar". Estas estrofas reflejan el sentimiento de una comunidad que observa con asombro la falta de reacción de los antiguos socios estratégicos de Caracas.

La reacción de Carlos Baute ante la nueva realidad de Venezuela Carlos Baute Foto: Instagram Carlos Baute Carlos Baute y su esposa se unieron al desafío viral que recorre el mundo tras los cambios en Venezuela. Foto: Instagram Carlos Baute Por otro lado, el cantante Carlos Baute también quiso dejar constancia de su apoyo al proceso de cambio. En un clip de tono más íntimo pero igualmente contundente, se mostró junto a su esposa, la modelo Astrid Klisans, celebrando el horizonte de libertad que vislumbran para sus compatriotas. El intérprete acompañó las imágenes con un mensaje de esperanza y resistencia: “¡Ahora nos toca bailar a nosotros! Pronto bailaremos libres en Venezuela". Para Baute, este acontecimiento representa el fin de una etapa oscura y el cumplimiento de un anhelo largamente esperado por quienes viven en el exilio.