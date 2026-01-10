José Luis Rodríguez destruyó a Fernando Carrillo por criticar la captura de Nicolás Maduro: "Causa perdida"

El cantante venezolano no tuvo filtros a la hora de hablar sobre el actor quien estuvo en pareja con Delcy Rodríguez, la nueva presidenta.

La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos fue el tema trascendental en este comienzo del 2026. Diferentes figuras se expresaron al respecto y quien lo hizo en los últimos días fue José Luis Rodríguez y el artista no dudó en arremeter contra Fernando Carrillo.

Todo ocurrió cuando el cantante se encontraba dando una entrevista en la señal de Todo Noticias. Una de las periodistas le expresó que el actor comentó también que Delcy Rodríguez "es la mujer más leal que conoce y que no iba a traicionar a Maduro".

Ante esto, el Puma Rodríguez no dudó en destrozar a Fernando Carrillo: "Yo escucho todo. Ese muchacho me da pena, me da lástima. Está metido en un pozo del que ya no puede salir, y mira que uno trata de decirle ‘ya para de hablar. No hables más. No te hundas más".

Luego, agregó: "¿Cómo se le tapa la boca a este muchacho? Pobrecito, nunca fue de un cerebro muy brillante. Es algo superior a él, que no puede salir de ese foso, y lo malo es que lo llaman y empieza a discutir, discutir, discutir. No puede defender lo indefendible, Dios mío. Es una causa perdida".