Caramelos, la Virgen de Luján y Taylor Swift: las cábalas más insólitas de este Mundial 2026

Luego de más de un mes de campeonato, este domingo finaliza el Mundial 2026 con un último partido en el que Argentina y España se disputarán la copa. Durante todas estas semanas, había algo que los hinchas argentinos no podían dejar de lado: las cábalas.

Las cábalas son rituales populares que buscan generar una sensación de control en los hinchas con respecto a lo que está pasando en la cancha, a pesar de no estar jugando. Mantener una cábala se convierte en una forma de aportar para que el resultado del partido sea favorable.

Hay algunas cábalas más conocidas: juntarse con la mismas personas cada vez que juega la Selección, verlo siempre en el mismo televisor, ponerse la misma ropa, no lavar la camiseta. Pero hay otras que son compartidas entre un grupo reducido de personas, o bien totalmente personales.

En la red social X (anteriormente Twitter) se generó de forma espontánea una cábala que tiene un componente religioso. Se trata de postear, compartir y likear imágenes o estampitas de la Virgen de Luján , patrona de la Argentina, y del difunto papa Francisco, tanto antes del partido como durante.

En dicha red social, además, se compartieron los llamados edits (una pieza de contenido audiovisual armada por fans o creadores con música, efectos y transiciones) que diseñaba Telefé luego de cada partido. La particularidad de esta cábala es que en los edits siempre se utilizaron canciones de la famosa cantante estadounidense Taylor Swift . En el caso del partido contra Inglaterra, en el video sonó So Long, London.

Asimismo, una vez que el equipo dirigido por Lionel Scaloni obtenía una nueva victoria, la senadora Patricia Bullrich publicaba en su cuenta oficial una selfie con un particular gesto: el número tres formado con los dedos de la mano.

Las cábalas de la Scaloneta

Y por supuesto que los integrantes de la Scaloneta también tienen sus cábalas. Por un lado, Rodrigo de Paul y Leandro Paredes salían a la cancha minutos antes de que comience el partido a comer caramelos.

Por otro lado, días antes del encuentro con el siguiente rival, el plantel comandado por Lionel Messi se prepara con un abundante asado. Los videos que publican los jugares de la comida siempre se vuelven virales.