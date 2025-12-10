Cáncer de vías biliares en Argentina: un estudio revela la urgencia del diagnóstico

El cáncer de vías biliares en Argentina fue analizado durante diez años por Intergrupo Latinoamericano de Oncología Gastrointestinal (ILOGI), con apoyo de AstraZeneca , revelando su creciente impacto y la importancia del diagnóstico oportuno. El estudio, basado en más de 900 casos, muestra la alta incidencia de cáncer de vesícula biliar en el norte del país y los fuertes desafíos sanitarios.

La investigación permitió construir el Registro Epidemiológico Argentino de Pacientes con Cáncer Biliar, el más extenso realizado hasta ahora en el país. Durante una década se analizaron 928 casos provenientes de 20 centros públicos y privados.

Los datos muestran que el cáncer de vesícula biliar es el tumor digestivo más frecuente dentro del grupo, con alta mortalidad en el noroeste y suroeste argentino. En contraste, el colangiocarcinoma predomina en la región centro y este.

De los casos estudiados, 577 fueron de cáncer de vesícula biliar, 184 de colangiocarcinoma extrahepático y 167 de colangiocarcinoma intrahepático. La mayor concentración de diagnósticos en el norte provino de centros sanitarios de Salta, Jujuy y Tucumán.

La litiasis biliar, conocida como “piedritas” en la vesícula, fue la causa más común: estuvo presente en el 53% de los casos de cáncer de vesícula biliar y en el 20% de los colangiocarcinomas. Este hallazgo refuerza la necesidad de fortalecer estrategias preventivas.

El colangiocarcinoma afecta por igual a hombres y mujeres, pero el cáncer de vesícula biliar aparece con mucha más frecuencia en mujeres. En Salta y Jujuy es la tercera causa de muerte por cáncer en población femenina.

Para los especialistas, el grupo más vulnerable son mujeres del norte diagnosticadas en etapas avanzadas. Además, el 80% de los pacientes con cáncer biliar mencionó tener un familiar directo con antecedentes oncológicos, lo que sugiere un posible componente genético.

Síntomas del cáncer biliar y señales de alerta

Los síntomas más comunes incluyeron:

Dolor abdominal en el cuadrante superior derecho

Pérdida de peso

Ictericia (coloración amarillenta de la piel, ojos y mucosas)

Náuseas y debilidad

Orina oscura

Distensión abdominal o masa palpable

Según los especialistas, cualquier dolor o molestia persistente por más de una semana requiere consulta médica. La clave para mejorar el pronóstico es llegar antes al sistema de salud.

Cómo se realiza el diagnóstico del cáncer de vías biliares

Cuando existe sospecha clínica, los médicos pueden indicar estudios como:

Ecografía abdominal

Tomografía

Resonancia magnética

Colangiopancreatografía por resonancia magnética (CPRM)

Análisis hepáticos y marcadores tumorales

Biopsia

La mayoría de los casos se detectan en etapas avanzadas, cuando las terapias disponibles tienen menor eficacia. Por eso, la prevención y la educación sobre síntomas son pilares clave.

Prevención y recomendaciones prioritarias

Entre los factores de riesgo más frecuentes se encuentran la litiasis biliar, el sexo femenino, la edad mayor a 50 años, el sobrepeso, la etnia andina, infecciones digestivas y condiciones socioeconómicas desfavorables.

Recomendaciones señaladas por los especialistas:

Mantener alimentación saludable

Realizar actividad física

Evitar consumo de tabaco y alcohol

Para la Asociación Civil Sostén, los resultados del registro ofrecen una “radiografía indispensable” del cáncer de vías biliares en el país, capaz de guiar políticas específicas y reducir desigualdades. Aunque no es un registro poblacional, sus hallazgos coinciden con publicaciones internacionales y permiten delinear medidas de prevención y diagnóstico oportuno.