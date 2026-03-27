Cáncer de colon: el control clave desde los 45 años que puede salvar más del 90% de las vidas

El cáncer de colon -también llamado cáncer colorrectal - es actualmente el segundo tipo de cáncer más frecuente en hombres y mujeres. Sin embargo, a diferencia de muchas enfermedades oncológicas, presenta una particularidad decisiva: puede prevenirse y curarse en más del 90% de los casos cuando se detecta a tiempo. Por ese motivo, cada 31 de marzo, en el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Colon, la comunidad médica refuerza la importancia de los controles tempranos y los hábitos saludables.

“El cáncer de colon no aparece de manera repentina. En la mayoría de los casos comienza como un pólipo, una lesión benigna que se forma en el intestino grueso y que puede tardar entre siete y diez años en transformarse en cáncer”, explica la doctora Candelaria López, médica especialista en Gastroenterología y Endoscopía Digestiva (MP 8897), integrante de la Asociación Mendocina de Gastroenterología, Hepatología y Endoscopía Digestiva .

Ese período de crecimiento lento representa una oportunidad única para la prevención. “Si detectamos el pólipo cuando todavía es benigno, evitamos que la enfermedad llegue a desarrollarse. Por eso hablamos de un cáncer que, en muchos casos, se puede evitar”, subraya la especialista.

La colonoscopía es hoy el estudio más eficaz para prevenir el cáncer colorrectal. Permite observar el interior del colon y detectar pólipos que, en la mayoría de los casos, no producen síntomas. Además, tiene una ventaja clave: durante el mismo procedimiento, esas lesiones pueden retirarse, evitando su progresión.

La colonoscopía es un estudio clave que permite detectar el cáncer de colon.

La colonoscopía es un estudio clave que permite detectar el cáncer de colon Foto: Shutterstock

“La recomendación médica es clara: todas las personas, hombres y mujeres, deben realizarse una colonoscopía a partir de los 45 años”, señala López. En quienes tienen antecedentes familiares de cáncer de colon, el estudio debe indicarse antes, según cada caso.

Uno de los principales obstáculos sigue siendo la falta de percepción de riesgo. “Muchas personas creen que si no tienen molestias no necesitan controles. Pero este tipo de cáncer suele avanzar en silencio”, advierte la médica. Cuando aparecen síntomas como sangrado, anemia o cambios en el hábito intestinal, la enfermedad puede encontrarse en etapas más avanzadas.

Marzo, un mes para hablar de prevención

Durante marzo, mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de colon, se intensifican las campañas de información destinadas a la comunidad. En Mendoza, ese trabajo se traduce en una actividad abierta y gratuita.

El 28 de marzo, desde las 17.30, se realizará una jornada de prevención en el Parque General San Martín, en la tarima de Deporte Abierto. La actividad es organizada por AMGHED junto a centros médicos y el Gobierno de Mendoza, con el objetivo de acercar la salud digestiva a la población.

Durante la jornada habrá asesoramiento gratuito, información clara para la comunidad, pedidos digitales de estudios preventivos y una propuesta interactiva que suele generar gran impacto: un “colon gigante” que permite recorrer de forma didáctica cómo se desarrolla esta enfermedad.

Además, la invitación incluye un gesto simbólico: asistir con una prenda azul, el color que representa la prevención del cáncer de colon, para visibilizar la causa y reforzar el mensaje colectivo.

La evidencia médica es contundente: cuando el cáncer de colon se detecta en forma precoz, las posibilidades de curación superan el 90%. Aun así, muchas personas postergan los controles por desconocimiento o miedo.

“Prevenir está al alcance de todos. Un estudio a tiempo puede marcar la diferencia”, resume la doctora López.