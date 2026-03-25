Caos en el hospital Lagomaggiore por un cambio en el sistema de turnos

Esta mañana largas filas sorprendieron a los vecinos de los alrededores del hospital Lagomaggiore . Es que el nosocomio decidió cambiar el número de WhatsApp para sacar turnos y los pacientes se agolparon en la puerta desde la madrugada y cerca del mediodía la fila ocupaba cuatro cuadras.

Las personas que estaban haciendo fila esta mañana en la puerta del hospital Lagomaggiore aseguraron que habían sacado turno por WhatsApp el mes pasado pero como no había más disponibilidad, les avisaron que podían solicitarlos de forma presencial.

Las filas en el hospital Lagomaggiore comenzaron a las 3 de madrugada.

Desde la madrugada comenzaron a llegar personas para pedir turnos de distintas especialidades -ginecología, traumatología, oftalmología, kinesiología, entre otras- pero la espera se hizo cada vez más larga. “Yo llegué a las 7 de la mañana, ya había tres cuadras de fila y a este ritmo me van a atender a las 11. Dicen que están dando turno para junio o julio y capaz que llego y no me dan ni turno”, dijo una mujer que estaba esperando para ser atendida.

Además, se quejaron porque habitualmente hay poca disponibilidad de atención. “Antes me daban un turno por persona por mes y yo me tengo que hacer todos los estudios, los ginecológicos y todo el chequeo”, contó una vecina de Guaymallén que no tiene obra social.

“Yo tengo que hacerme todos los estudios para el prequirúrgico y no sé cuántos turnos me van a dar, me tengo que hacer de todo”, dijo otra mujer.

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Cambio de WhatsApp

Ayer, el hospital Lagomaggiore dio a conocer en un comunicado el nuevo teléfono de WhatsApp para gestionar turnos.

Las personas que necesiten un turno deben iniciar la conversación enviando la palabra TURNO y después podrán elegir las opciones del menú. Es muy importante que los pacientes escriban bien el correo electrónico.

Los turnos son asignados vía correo electrónico entre las 48 y 72 horas posteriores a que se realizó el pedido.

Las disculpas del hospital

Desde el hospital Lagomaggiore se disculparon por los problemas en la atención ya que ayer se informó a través de la redes sociales el cambio de teléfono de WhatsApp para pedir turnos. El nuevo es: 2616260146

“Se informa que este contacto presenta mejoras tecnológicas que garantizan el acceso más rápido y seguro a toda la oferta de turnos que hemos incrementado en los últimos meses”, anunciaban ayer desde el nosocomio. Pero el comunicado no evitó que se hicieran largas filas buscando turnos en el hospital.

“Lamentamos la demora en la comunicación y las molestias que seguro ocasionó esta falta. Agradecemos profundamente su comprensión y paciencia mientras corregimos esta situación”, agregaron.