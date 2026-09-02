Buscan las 7 Maravillas Contemporáneas y Argentina puede tener una: así se postula
La postulación está abierta hasta el 7 de enero de 2027 y cualquier persona puede proponer una construcción argentina para las 7 Maravillas Contemporáneas.
Argentina puede coronarse de gloria y sumar una nueva maravilla del mundo. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) abrió la convocatoria para las 7 Maravillas Contemporáneas, donde se pueden proponer construcciones realizadas desde 1801. Las postulaciones están abiertas hasta el 7 de enero de 2027.
Cómo postular un lugar de Argentina
Cualquier persona puede presentar una obra argentina a través del sitio oficial de la campaña: contemporary-wonders.wttc.org
En ese marco, se puede proponer construcciones de distintos tipos como monumentos, edificios, museos, aeropuertos, puentes, teatros de ópera, estatuas, resorts, instituciones y otras obras creadas por arquitectos, ingenieros o artistas.
Otro punto clave es que no hace falta que sean lugares conocidos a nivel internacional, ya que pueden participar atractivos con menor reconocimiento que hayan generado un aporte concreto a su comunidad.
Qué tiene en cuenta el WTTC para elegir las maravillas
El organismo busca reconocer obras arquitectónicas y culturales que hayan transformado destinos, impulsado el turismo y generado actividad económica. Para elegir las 7, tiene en cuenta estos aspectos:
- Atracción turística: la capacidad para atraer viajeros y fortalecer el destino.
- Impacto económico: la generación de empleo, ingresos e inversiones.
- Relevancia cultural: el significado de la obra para la comunidad y su vínculo con la identidad local.
- Valor arquitectónico y técnico: el diseño, la innovación, la calidad estética y la complejidad de la construcción.
Cuándo se conocen las 7 Maravillas Contemporáneas
La elección tiene cuatro etapas:
- 7 de julio de 2026: comenzó la convocatoria internacional.
- 7 de enero de 2027: cierra la etapa de postulaciones y se anuncian los 70 seleccionados.
- 7 de abril de 2027: se conoce la lista de 30 finalistas.
- 7 de julio de 2027: se anuncian las siete obras elegidas.
Una vez definidos los 70 elegidos, en enero, empieza la votación pública, en la que pueden participar personas de todo el mundo.
Qué lugares busca reconocer la iniciativa
La convocatoria no está limitada a construcciones históricas. El WTTC también busca proyectos modernos que hayan cambiado el perfil turístico de una ciudad o región y que puedan convertirse en nuevos referentes internacionales.
Entre los ejemplos que toma como referencia aparecen la Torre Eiffel, en París; el Museo Guggenheim, en Bilbao; y el Gran Museo Egipcio, en Giza.
Por eso, se trata de una nueva oportunidad para dar a conocer obras nacionales y dejar a la Argentina en lo más alto.
El antecedente directo que tiene el país con este tipo de elecciones es la definición de las Cataratas del Iguazú como una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo. En esta oportunidad, la búsqueda está enfocada exclusivamente en creaciones humanas. ¿Qué obra argentina podría quedar entre las elegidas?