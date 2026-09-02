Buscan las 7 Maravillas Contemporáneas y Argentina puede tener una: así se postula

La postulación está abierta hasta el 7 de enero de 2027 y cualquier persona puede proponer una construcción argentina para las 7 Maravillas Contemporáneas.

Argentina ya tiene una de las 7 maravillas naturales del mundo y puede competir en otra selección para volver a quedar en lo más alto.

Argentina puede coronarse de gloria y sumar una nueva maravilla del mundo. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) abrió la convocatoria para las 7 Maravillas Contemporáneas, donde se pueden proponer construcciones realizadas desde 1801. Las postulaciones están abiertas hasta el 7 de enero de 2027.

Uno de los edificios tomados como referencia para elegir las 7 Maravillas Contemporáneas es la torre Eiffel. Foto: web Cómo postular un lugar de Argentina Cualquier persona puede presentar una obra argentina a través del sitio oficial de la campaña: contemporary-wonders.wttc.org

En ese marco, se puede proponer construcciones de distintos tipos como monumentos, edificios, museos, aeropuertos, puentes, teatros de ópera, estatuas, resorts, instituciones y otras obras creadas por arquitectos, ingenieros o artistas.

Otro punto clave es que no hace falta que sean lugares conocidos a nivel internacional, ya que pueden participar atractivos con menor reconocimiento que hayan generado un aporte concreto a su comunidad.

Qué tiene en cuenta el WTTC para elegir las maravillas El organismo busca reconocer obras arquitectónicas y culturales que hayan transformado destinos, impulsado el turismo y generado actividad económica. Para elegir las 7, tiene en cuenta estos aspectos: