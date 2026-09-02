Llega la Buenos Aires Cocktail Week con ocho bares y una gran fiesta en el Parque de Innovación

Vuelve la Buenos Aires Cocktail Week con una jornada abierta al público en el Parque de Innovación. La propuesta reúne bares , bartenders y referentes de la coctelería de Argentina y otros países, con competencias, charlas, masterclasses gratuitas, música y una fiesta con ocho barras invitadas.

La nueva edición de la Buenos Aires Cocktail Week se realizará desde el domingo 6 hasta el sábado 12 de septiembre en el Parque de Innovación, ubicado en Av. Guillermo Udaondo 1003-1133, Buenos Aires, bajo el lema “Nuevas generaciones, nueva coctelería”.

El cronograma de la apertura es:

La Cocktail Fest reunirá a ocho bares porteños, que llevarán sus propuestas al Parque de Innovación.

Danzón, de Retiro, histórico bar que abrió en 1998 y fue uno de los pioneros de la escena de wine bars y coctelería porteña.

Tres Monos, de Palermo Soho, que ocupa el puesto 10 del ranking The World's 50 Best Bars 2025 y es el bar mejor ubicado de Sudamérica.

Tradition and Rebellion, de Puerto Madero, un rooftop con vista al Puente de la Mujer y una propuesta a cargo de Sebastián García.

Mansión Mihura, de Recoleta, ubicado dentro de Recoleta Grand, a Tribute Portfolio Hotel.

BrukBar, de Palermo.

Mixtape, listening bar de Belgrano.

Piso 15 Sky Bar by Vuelta Abajo Social Club, de Microcentro.

Punto Mona, resto-bar de Mona Gallosi ubicado en Chacarita.

Charlas y masterclasses gratuitas

Además de las barras y la fiesta, el evento también se destaca por las charlas y masterclasses gratuitas sobre el mundo de la coctelería.

En esta oportunidad participan bartenders y referentes de Argentina y otros países, entre ellos Sebastián Monje, Yes Iribarren, Joshua Hendricks, Enrico Bellucci, Martín Tumino, Vinicius Demian de Oliveira, Alex Martínez, Charly Aguinsky, Meli Portal, Seba García e Inés de los Santos.

Además, este año se suman profesionales vinculados a bares como Flamel Bar, Fable, Salmon Guru Milano, Santana & Trés, Sardina, Tres Monos, Uquía Resto Bar, Presidente, Nob3l, Tradition & Rebellion y Cochinchina.

La propuesta continuará durante toda la semana, hasta el sábado 12 de septiembre, con actividades vinculadas a la coctelería en distintos puntos de la Ciudad.