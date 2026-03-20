Brutal golpiza a la salida de un boliche: cómo sigue el joven al que noquearon

El fin de semana se viralizó un video de una brutal golpiza a un joven a la salida de un boliche en Mendoza. Los detalles.

El joven de 19 años se acercó para separar a las personas que estaban en la pelea a la salidad de un boliche y terminó noqueado.

Agustín tiene 19 años, estudia, trabaja y el fin de semana decidió salir a bailar con su novia y una pareja amiga. La idea era disfrutar y despejarse. Pero nada salió como planearon. Un grupo de amigos empezó a molestar a las chicas en el boliche, el problema fue escalando y terminó con una brutal golpiza en la calle.

Brutal golpiza a la salida de un boliche Golpiza a la salida de un boliche en mendoza Golpiza a la salida de un boliche en Mendoza. Un video viral En las imágenes que se viralizaron el fin de semana se ve como un grupo de varones se pelean a golpe de puño y patadas en la calle. En un momento, un joven se acerca con la guardia baja, intentando separar a algunos de los violentos y uno de los que estaba trenzado en la pelea le da un golpe en la cara que lo deja noqueado sobre el cemento.

Una chica se suma a la escena e intenta separar al grupo y otra va a directamente sobre la víctima que está desmayada. Ante este escenario, los jóvenes que filman siguen alentando la violencia, hacen zoom con la cámara, hasta que el video se corta.

Golpiza a la salida de un boliche en mendoza El momento en el que joven cae al suelo en medio de la brutal golpiza a la salida de un boliche. Captura de video Brutal golpiza y un joven internado El padre de Agustín dio más detalles sobre el hecho. Aparentemente, los problemas comenzaron en la pista de un conocido boliche ubicado en Acceso Sur y Juan José Paso. Un grupo de varones acosó a una de las chicas y hubo un intercambio de insultos y agresiones físicas. La discusión siguió a la salida del boliche con golpes de puño y una brutal golpiza.

Agustín quedó en el suelo un largo rato y sus amigos lo llevaron hasta su casa porque no recibió asistencia ni de empleados de seguridad del boliche ni de los policías que estaban en el lugar. Le avisó a su mamá que lo habían golpeado y se fue acostar. La madre no advirtió la gravedad del asunto hasta que lo vio al día siguiente y lo llevó al hospital.