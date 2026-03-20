Brutal golpiza a la salida de un boliche: cómo sigue el joven al que noquearon
El fin de semana se viralizó un video de una brutal golpiza a un joven a la salida de un boliche en Mendoza. Los detalles.
Agustín tiene 19 años, estudia, trabaja y el fin de semana decidió salir a bailar con su novia y una pareja amiga. La idea era disfrutar y despejarse. Pero nada salió como planearon. Un grupo de amigos empezó a molestar a las chicas en el boliche, el problema fue escalando y terminó con una brutal golpiza en la calle.
Brutal golpiza a la salida de un boliche
Un video viral
En las imágenes que se viralizaron el fin de semana se ve como un grupo de varones se pelean a golpe de puño y patadas en la calle. En un momento, un joven se acerca con la guardia baja, intentando separar a algunos de los violentos y uno de los que estaba trenzado en la pelea le da un golpe en la cara que lo deja noqueado sobre el cemento.
Una chica se suma a la escena e intenta separar al grupo y otra va a directamente sobre la víctima que está desmayada. Ante este escenario, los jóvenes que filman siguen alentando la violencia, hacen zoom con la cámara, hasta que el video se corta.
Brutal golpiza y un joven internado
El padre de Agustín dio más detalles sobre el hecho. Aparentemente, los problemas comenzaron en la pista de un conocido boliche ubicado en Acceso Sur y Juan José Paso. Un grupo de varones acosó a una de las chicas y hubo un intercambio de insultos y agresiones físicas. La discusión siguió a la salida del boliche con golpes de puño y una brutal golpiza.
Agustín quedó en el suelo un largo rato y sus amigos lo llevaron hasta su casa porque no recibió asistencia ni de empleados de seguridad del boliche ni de los policías que estaban en el lugar. Le avisó a su mamá que lo habían golpeado y se fue acostar. La madre no advirtió la gravedad del asunto hasta que lo vio al día siguiente y lo llevó al hospital.
Los médicos constataron fractura ocular, otra fractura en el maxilar, el pómulo fisurado y un ojo muy inflamado con un hematoma. La familia de Agustín lo acompañó a hacer la denuncia a la Oficina Fiscal 10, el médico forense ya constató los golpes y ya identificaron al agresor.
“Mi hijo ha estado hospitalizado, no lo pueden operar porque tiene todo muy inflamado. Pedimos justicia para que este delincuente no pueda salir a la calle. Se nota que es un tipo que practica boxeo”, contó el hombre a Radio MDZ.
“Hay morbosidad en los que filman, mi hijo estuvo seis minutos inconsciente tirado en la calle y nadie lo ayudó ni la policía ni los patovicas”, agregó.