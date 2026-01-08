Brain rot: cuando el consumo digital sin control empobrece nuestra mente

El término brain rot , traducido como “podredumbre cerebral”, comenzó a circular con fuerza en los últimos años para describir un fenómeno silencioso pero cada vez más evidente: el deterioro progresivo de ciertas capacidades cognitivas y emocionales producto de un consumo digital excesivo, fragmentado y sin regulación consciente.

No se trata de demonizar la tecnología , sino de observar qué está ocurriendo cuando la hiperestimulación se convierte en norma y el descanso mental en excepción. La mente humana no está diseñada para sostener una exposición constante a estímulos breves, cambiantes y emocionalmente intensos. Notificaciones, videos cortos, titulares alarmistas y scroll infinito configuran un entorno que entrena al cerebro para reaccionar, no para reflexionar. El resultado no suele ser inmediato, pero sí acumulativo: menor tolerancia a la frustración, dificultades para sostener la atención, pensamiento superficial y una sensación persistente de saturación mental.

Leer textos largos, escuchar con atención o desarrollar una idea compleja empieza a percibirse como un esfuerzo excesivo. La mente se acostumbra a lo rápido, a lo inmediato, a lo digerido. En ese proceso, se debilita la capacidad de análisis, de pensamiento crítico y de elaboración propia. Consumimos más información que nunca, pero comprendemos menos.

A nivel emocional, el impacto también es significativo. La sobreexposición digital altera los sistemas de recompensa del cerebro, generando una búsqueda constante de estímulos nuevos. Esto no solo incrementa la ansiedad y la inquietud interna, sino que reduce la capacidad de disfrute de experiencias simples y profundas. El silencio incomoda, la pausa inquieta, y el aburrimiento, que históricamente fue semilla de creatividad, se vive como algo intolerable.

En contextos laborales y educativos, estas consecuencias ya se hacen notar. Reuniones donde cuesta sostener la atención, decisiones impulsivas, dificultad para escuchar al otro sin interrumpir, menor capacidad de concentración sostenida y un aumento del agotamiento mental. Paradójicamente, cuanto más conectados estamos, más dispersos y cansados nos sentimos.

Ailton-Aquino-5 La sobreexposición digital altera los sistemas de recompensa del cerebro. Archivo.

Hablar de brain rot no implica rechazar el mundo digital

Debemos asumir la necesidad de un vínculo más consciente con la tecnología. Así como aprendimos a cuidar el cuerpo frente al sedentarismo, hoy resulta imprescindible entrenar la higiene mental en entornos hiperconectados. Esto incluye establecer límites, recuperar espacios de atención profunda, volver a leer sin interrupciones, habilitar momentos sin pantallas y, sobre todo, aprender a elegir qué consumimos y para qué.

La calidad de nuestra mente está íntimamente ligada a la calidad de los estímulos que le ofrecemos. En una cultura que premia la velocidad y la reacción constante, defender la atención, la reflexión y la pausa se convierte en un acto de salud mental y, también, de libertad. Porque una mente saturada puede estar informada, pero difícilmente esté disponible para pensar, crear y decidir con claridad.

* Verónica Dobronich, Autora de “Desconectame por favor” Como escapar de la presión de las redes sociales y la hiperconectividad.