Brain rot: cuando el consumo digital sin control empobrece nuestra mente
El consumo digital excesivo afecta la atención, el pensamiento y el bienestar emocional, y nos invita a construir una relación más consciente con la tecnología.
El término brain rot, traducido como “podredumbre cerebral”, comenzó a circular con fuerza en los últimos años para describir un fenómeno silencioso pero cada vez más evidente: el deterioro progresivo de ciertas capacidades cognitivas y emocionales producto de un consumo digital excesivo, fragmentado y sin regulación consciente.
No se trata de demonizar la tecnología, sino de observar qué está ocurriendo cuando la hiperestimulación se convierte en norma y el descanso mental en excepción. La mente humana no está diseñada para sostener una exposición constante a estímulos breves, cambiantes y emocionalmente intensos. Notificaciones, videos cortos, titulares alarmistas y scroll infinito configuran un entorno que entrena al cerebro para reaccionar, no para reflexionar. El resultado no suele ser inmediato, pero sí acumulativo: menor tolerancia a la frustración, dificultades para sostener la atención, pensamiento superficial y una sensación persistente de saturación mental.
Uno de los efectos del brain rot es la pérdida de profundidad cognitiva
Leer textos largos, escuchar con atención o desarrollar una idea compleja empieza a percibirse como un esfuerzo excesivo. La mente se acostumbra a lo rápido, a lo inmediato, a lo digerido. En ese proceso, se debilita la capacidad de análisis, de pensamiento crítico y de elaboración propia. Consumimos más información que nunca, pero comprendemos menos.
A nivel emocional, el impacto también es significativo. La sobreexposición digital altera los sistemas de recompensa del cerebro, generando una búsqueda constante de estímulos nuevos. Esto no solo incrementa la ansiedad y la inquietud interna, sino que reduce la capacidad de disfrute de experiencias simples y profundas. El silencio incomoda, la pausa inquieta, y el aburrimiento, que históricamente fue semilla de creatividad, se vive como algo intolerable.
En contextos laborales y educativos, estas consecuencias ya se hacen notar. Reuniones donde cuesta sostener la atención, decisiones impulsivas, dificultad para escuchar al otro sin interrumpir, menor capacidad de concentración sostenida y un aumento del agotamiento mental. Paradójicamente, cuanto más conectados estamos, más dispersos y cansados nos sentimos.
Hablar de brain rot no implica rechazar el mundo digital
Debemos asumir la necesidad de un vínculo más consciente con la tecnología. Así como aprendimos a cuidar el cuerpo frente al sedentarismo, hoy resulta imprescindible entrenar la higiene mental en entornos hiperconectados. Esto incluye establecer límites, recuperar espacios de atención profunda, volver a leer sin interrupciones, habilitar momentos sin pantallas y, sobre todo, aprender a elegir qué consumimos y para qué.
La calidad de nuestra mente está íntimamente ligada a la calidad de los estímulos que le ofrecemos. En una cultura que premia la velocidad y la reacción constante, defender la atención, la reflexión y la pausa se convierte en un acto de salud mental y, también, de libertad. Porque una mente saturada puede estar informada, pero difícilmente esté disponible para pensar, crear y decidir con claridad.
* Verónica Dobronich, Autora de “Desconectame por favor” Como escapar de la presión de las redes sociales y la hiperconectividad.