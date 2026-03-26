Barbarie en la Universidad de Lanús: un docente agredió a un grupo de militantes de La Libertad Avanza

Un docente de la Universidad de Lanús, en el conurbano bonaerense, agredió este miércoles por la mañana a un grupo de militantes de La Libertad Avanza mientras se encontraban en el predio del establecimiento educativo. Tras el episodio, algunos de los afectados tuvieron que ser asistidos y realizaron una denuncia en la Comisaría de Lanús.

Presuntamente, y de acuerdo con lo que se puede escuchar en el video que registró la pelea, el enfrentamiento se debio a una confrontación por el aniversario de los 50 años del último golpe de Estado en la Argentina, celebrado el pasado martes. Hasta el momento, se desconoce si los integrantes del grupo eran alumnos regulares de la universidad.

De acuerdo con las primeras versiones del hecho, la agrupación oficialista habría sido abordada por un grupo de individuos entre los que se encontraban docentes, autoridades, y alumnos, siendo que algunos pertenecerían a sectores vinculados con el kirchnerismo según lo denunciado. En ese momento, un docente de la casa de estudios identificado como Juan Tumini fue acusado de atacar de forma violenta a los alumnos provenientes de la agrupación política del presidente Javier Milei.

Docente Universidad De Lanús Agredió A Un Grupo De Militantes Libertarios

El acontecimiento quedó registrado en video por las cámaras de los estudiantes que se encontraban allí.

El concejal por la Libertad Avanza en Lanús, Ignacio Moroni, utilizó sus redes sociales para difundir imágenes del incidente y expresar su repudio: "Patoteros y cobardes. Por más que les duela, la libertad va a seguir avanzando en Lanús", sentenció.

El descargo de la Universidad tras los hechos de violencia

La Universidad Nacional de Lanús (UNLa) expresó su “más firme repudio” por los hechos ocurridos durante la jornada del miércoles y aseguró que iniciará una investigación para determinar responsabilidades.

A través de un comunicado, la institución remarcó que la universidad pública debe ser “ante todo, un ámbito de convivencia donde se garantice la libertad de expresión política en todas sus manifestaciones”, y subrayó que el respeto por la pluralidad de ideas constituye “un pilar innegociable de nuestra vida académica y democrática”.

En ese marco, las autoridades informaron que se abrirán investigaciones internas para esclarecer lo sucedido y advirtieron que se aplicarán las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables, de acuerdo con el estatuto y las normativas vigentes.

Además, la universidad reafirmó su compromiso con “un campus seguro, plural y en paz”, manifestó su solidaridad con los estudiantes afectados y convocó a toda la comunidad universitaria a “velar por el respeto mutuo”.

Comunicado de la Universidad de Lanus