Banco Nación ofrece una jugosa promoción para comprar online en supermercado con un 25% de descuento

Si pagan con una tarjeta Mastercard del banco pueden acceder a un descuento total del 25%. El beneficio está disponible solo de manera online, y aunque suena tentador, hay varios detalles importantes que tenés que saber antes de cargar el carrito. No todo está incluido y no todas las tarjetas sirven. Pero si te organizás, puede ser una gran manera de ahorrar en las compras de la semana.

El beneficio se aplica de una forma sencilla. Cuando hacés tu compra en Carrefour.com.ar y pagás con una Mastercard del Banco Nación , se descuenta un 15% de forma inmediata. El otro 10% llega después, en forma de reintegro. Para que funcione, la compra tiene que estar en pesos argentinos, pagarse en un solo pago y directamente con la tarjeta. Si intentás hacerlo en cuotas o con otro sistema, no se activa.

La promoción vale únicamente los días jueves. No importa si llenás el carrito un martes o un viernes, lo que cuenta es la fecha del pago. Tenés tiempo hasta las 23:59 de cada jueves para aprovecharla.

Tampoco podés usar billeteras virtuales como Mercado Pago, Todo Pago, Ualá o similares. Y si tenés una tarjeta corporativa, recargable o de tipo Maestro, tampoco vas a poder acceder al beneficio. La promo está pensada para usuarios que tengan tarjetas Mastercard personales emitidas por el Banco Nación.

Si cumplís con todos estos requisitos, la buena noticia es que podés acceder al descuento sin vueltas. Alimentos no perecederos, artículos de limpieza, bebidas sin alcohol y otros productos habituales sí están incluidos.

Un dato clave es que esta promoción no vale en locales físicos. No importa si tenés un Carrefour cerca de tu casa: si querés acceder al descuento, sí o sí tenés que comprar en el sitio web oficial de Carrefour Argentina. Además, no es válida en las sucursales Market, Express o Maxi.

La compra se hace 100% online y el pago también. Nada de plataformas externas, nada de apps. Solo con tu tarjeta, directamente desde la web. Parece mucho detalle, pero si lo tenés claro de entrada, todo es más simple.

Una forma de organizarte y estirar el sueldo

La idea es sencilla: usar los jueves como día fijo de compras, aprovechar el beneficio y organizar tus gastos en base a eso. Si durante la semana armás tu lista, el jueves solo tenés que hacer clic y listo. Podés pedir que te envíen todo a casa o pasar a retirar en la sucursal que te quede más cómoda, según el servicio que esté disponible.

En un contexto donde cada peso suma, este tipo de promociones bancarias no resuelven todo, pero alivian. Más si lográs incluirlas en tu rutina y usarlas con cabeza. Una compra grande cada jueves, con los productos habilitados, puede representar un ahorro real a fin de mes.

Por eso, si sos cliente del Banco Nación y tenés una Mastercard, quizás este sea un buen momento para revisar tu forma de hacer las compras. Porque ahorrar sin salir de casa y con un clic es, hoy por hoy, una ventaja que no se puede dejar pasar.