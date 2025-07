Banco Nación: cómo ahorrar hasta $20.000 al mes en apps de transporte con esta jugosa promoción

Y lo mejor es que se puede usar todos los días, sin excepciones, hasta el 30 de septiembre. Es una de esas promociones que no hace falta explicar mucho: hacés el viaje, pagás con la tarjeta, y después te devuelven parte de la plata. Por cada viaje, el tope de reintegro es de $2.000, y en total podés ahorrar hasta $20.000 por mes. Si te movés seguido, la diferencia a fin de mes se nota.

La promo está disponible en varias ciudades importantes del país: Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba (capital), Mendoza (capital), Rosario, Mar del Plata, Bariloche, Corrientes y San Miguel de Tucumán. Si vivís o te movés por alguna de esas zonas, y tenés una Mastercard del Banco Nación, ya estás adentro. No hay que anotarse, ni activar nada. Simplemente, pagás tus viajes con esa tarjeta y el reintegro llega solo.

Eso sí: no es automático. El dinero no vuelve en el mismo momento del viaje, sino que se acredita dentro de los siguientes dos resúmenes de cuenta. Así que hay que tener un poco de paciencia, revisar bien los movimientos y no olvidarse de que ese beneficio está por llegar.