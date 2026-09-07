Presenta:

Sociedad

|

Fuerzas Armadas

Aumento para las Fuerzas Armadas: cuánto cobra cada rango desde septiembre

El Gobierno actualizó los salarios de las Fuerzas Armadas con una suba del 6,9%. Los rangos más altos ya superan los $3,6 millones mensuales.

MDZ Sociedad

Las Fuerzas Armadas recibieron una nueva actualización salarial desde septiembre.

Las Fuerzas Armadas recibieron una nueva actualización salarial desde septiembre.

Ejército Argentino

El personal de las Fuerzas Armadas comenzó septiembre con una nueva escala salarial. El Gobierno nacional oficializó un aumento del 6,9% para este mes, que alcanza a las distintas jerarquías del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y lleva algunos de los haberes por encima de los $3,6 millones.

La actualización quedó establecida mediante la Resolución Conjunta 44/2026 de los ministerios de Economía y Defensa. La normativa reemplaza la escala que estuvo vigente entre junio y agosto y forma parte de un nuevo esquema de incrementos que continuará durante octubre, noviembre y diciembre.

La nueva escala de las Fuerzas Armadas lleva los haberes de los rangos superiores por encima de los $3,6 millones.

La nueva escala de las Fuerzas Armadas lleva los haberes de los rangos superiores por encima de los $3,6 millones.

Cuánto cobran las Fuerzas Armadas en septiembre de 2026

Los nuevos montos correspondientes al haber mensual de oficiales y suboficiales quedaron de la siguiente manera:

Oficiales:

  • Teniente General, Almirante y Brigadier General: $3.603.781
  • General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor: $3.213.781
  • General de Brigada, Contralmirante y Brigadier: $2.928.071
  • Coronel, Capitán de Navío y Comodoro: $2.564.733
  • Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro: $2.229.912
  • Mayor y Capitán de Corbeta: $1.756.798
  • Capitán y Teniente de Navío: $1.454.977
  • Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente: $1.294.116
  • Teniente y Teniente de Corbeta: $1.166.689
  • Subteniente, Guardiamarina y Alférez: $1.056.639

Suboficiales y personal voluntario:

  • Suboficial Mayor: $1.801.887
  • Suboficial Principal: $1.597.415
  • Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante: $1.416.131
  • Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar: $1.245.646
  • Sargento y Cabo Principal: $1.118.305
  • Cabo Primero: $1.003.616
  • Cabo y Cabo Segundo: $928.903
  • Voluntario de Primera y Marinero de Primera: $846.104
  • Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda: $782.991

De esta manera, dentro de las Fuerzas Armadas, el haber mensual más elevado de la escala llega a $3.603.781 para un Teniente General, Almirante o Brigadier General. En el otro extremo, un Voluntario de Segunda o Marinero de Segunda pasa a cobrar $782.991.

¿Qué pasa con el bono de $50.000 de las Fuerzas Armadas?

Hay otro cambio respecto de agosto. El mes pasado, el personal militar en actividad recibió una suma fija de $50.000, remunerativa y no bonificable, otorgada de manera excepcional y por única vez mediante el Decreto 695/2026. Ese adicional no vuelve a pagarse con los haberes de septiembre.

La recomposición salarial, de todos modos, no termina este mes. El esquema oficial prevé nuevas actualizaciones hasta diciembre y el incremento acumulado entre septiembre y el último mes del año alcanzará el 12,22%. Sumado a las subas aplicadas entre enero y agosto, la actualización de los haberes militares durante 2026 se acercaría al 32%.

Archivado en

Notas Relacionadas