Aumento para las Fuerzas Armadas: cuánto cobra cada rango desde septiembre
El Gobierno actualizó los salarios de las Fuerzas Armadas con una suba del 6,9%. Los rangos más altos ya superan los $3,6 millones mensuales.
El personal de las Fuerzas Armadas comenzó septiembre con una nueva escala salarial. El Gobierno nacional oficializó un aumento del 6,9% para este mes, que alcanza a las distintas jerarquías del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y lleva algunos de los haberes por encima de los $3,6 millones.
La actualización quedó establecida mediante la Resolución Conjunta 44/2026 de los ministerios de Economía y Defensa. La normativa reemplaza la escala que estuvo vigente entre junio y agosto y forma parte de un nuevo esquema de incrementos que continuará durante octubre, noviembre y diciembre.
Cuánto cobran las Fuerzas Armadas en septiembre de 2026
Los nuevos montos correspondientes al haber mensual de oficiales y suboficiales quedaron de la siguiente manera:
Oficiales:
- Teniente General, Almirante y Brigadier General: $3.603.781
- General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor: $3.213.781
- General de Brigada, Contralmirante y Brigadier: $2.928.071
- Coronel, Capitán de Navío y Comodoro: $2.564.733
- Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro: $2.229.912
- Mayor y Capitán de Corbeta: $1.756.798
- Capitán y Teniente de Navío: $1.454.977
- Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente: $1.294.116
- Teniente y Teniente de Corbeta: $1.166.689
- Subteniente, Guardiamarina y Alférez: $1.056.639
Suboficiales y personal voluntario:
- Suboficial Mayor: $1.801.887
- Suboficial Principal: $1.597.415
- Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante: $1.416.131
- Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar: $1.245.646
- Sargento y Cabo Principal: $1.118.305
- Cabo Primero: $1.003.616
- Cabo y Cabo Segundo: $928.903
- Voluntario de Primera y Marinero de Primera: $846.104
- Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda: $782.991
De esta manera, dentro de las Fuerzas Armadas, el haber mensual más elevado de la escala llega a $3.603.781 para un Teniente General, Almirante o Brigadier General. En el otro extremo, un Voluntario de Segunda o Marinero de Segunda pasa a cobrar $782.991.
¿Qué pasa con el bono de $50.000 de las Fuerzas Armadas?
Hay otro cambio respecto de agosto. El mes pasado, el personal militar en actividad recibió una suma fija de $50.000, remunerativa y no bonificable, otorgada de manera excepcional y por única vez mediante el Decreto 695/2026. Ese adicional no vuelve a pagarse con los haberes de septiembre.
La recomposición salarial, de todos modos, no termina este mes. El esquema oficial prevé nuevas actualizaciones hasta diciembre y el incremento acumulado entre septiembre y el último mes del año alcanzará el 12,22%. Sumado a las subas aplicadas entre enero y agosto, la actualización de los haberes militares durante 2026 se acercaría al 32%.