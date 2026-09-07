Aumento para las Fuerzas Armadas: cuánto cobra cada rango desde septiembre

El personal de las Fuerzas Armadas comenzó septiembre con una nueva escala salarial. El Gobierno nacional oficializó un aumento del 6,9% para este mes, que alcanza a las distintas jerarquías del Ejército , la Armada y la Fuerza Aérea y lleva algunos de los haberes por encima de los $3,6 millones.

La actualización quedó establecida mediante la Resolución Conjunta 44/2026 de los ministerios de Economía y Defensa. La normativa reemplaza la escala que estuvo vigente entre junio y agosto y forma parte de un nuevo esquema de incrementos que continuará durante octubre, noviembre y diciembre.

La nueva escala de las Fuerzas Armadas lleva los haberes de los rangos superiores por encima de los $3,6 millones.

Suboficial Mayor: $1.801.887

Suboficial Principal: $1.597.415

Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante: $1.416.131

Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar: $1.245.646

Sargento y Cabo Principal: $1.118.305

Cabo Primero: $1.003.616

Cabo y Cabo Segundo: $928.903

Voluntario de Primera y Marinero de Primera: $846.104

Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda: $782.991

De esta manera, dentro de las Fuerzas Armadas, el haber mensual más elevado de la escala llega a $3.603.781 para un Teniente General, Almirante o Brigadier General. En el otro extremo, un Voluntario de Segunda o Marinero de Segunda pasa a cobrar $782.991.

¿Qué pasa con el bono de $50.000 de las Fuerzas Armadas?

Hay otro cambio respecto de agosto. El mes pasado, el personal militar en actividad recibió una suma fija de $50.000, remunerativa y no bonificable, otorgada de manera excepcional y por única vez mediante el Decreto 695/2026. Ese adicional no vuelve a pagarse con los haberes de septiembre.

La recomposición salarial, de todos modos, no termina este mes. El esquema oficial prevé nuevas actualizaciones hasta diciembre y el incremento acumulado entre septiembre y el último mes del año alcanzará el 12,22%. Sumado a las subas aplicadas entre enero y agosto, la actualización de los haberes militares durante 2026 se acercaría al 32%.