Atención jubilados: Anses confirmó una importante información para noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) dio a conocer las fechas de cobro correspondientes al mes de noviembre de 2025 para jubilados y pensionados . Además, informó que los haberes tendrán una actualización del 2,08 %, en línea con la inflación informada por el INDEC.

El incremento se aplicará a los jubilados del régimen general de la Ley 24.241, a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciben pensiones no contributivas (por invalidez, vejez o madres de siete hijos o más).

No será necesario realizar ningún trámite, ya que el aumento se acreditará automáticamente junto con el pago mensual.

Tras la suba, la jubilación mínima pasará a ser de $333.052,70. Además, los beneficiarios que perciban el haber mínimo recibirán un bono adicional de $70.000, por lo que el total a cobrar alcanzará los $403.052,70.

Las pensiones no contributivas y la PUAM también tendrán ajustes proporcionales que elevarán sus ingresos mensuales.

Las fechas de pago confirmadas por Anses

El calendario se organizará según la terminación del número de documento (DNI).

Primero cobrarán los jubilados que perciben la mínima o montos inferiores, y luego será el turno de quienes cobran haberes más altos.

Debido al fin de semana largo del 21 al 24 de noviembre, algunas fechas de cobro se adelantarán para garantizar que todos los beneficiarios reciban el pago antes del feriado.

La fecha de cobro de los jubilados en noviembre según Anses ya se puede consultar.

Los jubilados y pensionados pueden revisar la fecha exacta de cobro y el monto actualizado a través de:

La página web oficial de ANSES , ingresando en la sección “Mi ANSES”.

La aplicación móvil Mi ANSES , disponible para Android e iOS.

El servicio “Mi recibo de haberes”, utilizando CUIL y la clave de la seguridad social.

El anuncio busca mantener el poder adquisitivo de los adultos mayores, asegurando que sus ingresos se ajusten a la inflación sin necesidad de realizar trámites adicionales.