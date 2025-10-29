El Gobierno nacional ya permite cobrar el 20% retenido: quiénes pueden hacerlo

Cada año, los titulares de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) deben cumplir con un requisito clave ante la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ): presentar la Libreta AUH, el documento que certifica los controles médicos, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes. Cumplir con este trámite habilita el cobro del 20% retenido durante el año anterior, además de permitir el acceso a la Ayuda Escolar Anual.

La Libreta AUHes un formulario obligatorio que verifica que los menores de edad bajo cobertura cumplan con los controles de salud, vacunación y escolaridad. Su presentación anual garantiza que se mantengan los derechos básicos de educación y salud, y que los beneficiarios puedan cobrar el monto acumulado mes a mes.

Anses implementó una modalidad digital para facilitar el proceso y evitar traslados innecesarios. El trámite puede realizarse 100% en línea, desde la web o la app Mi Anses, sin necesidad de presentarse en una oficina.

Durante noviembre de 2025, los beneficiarios cobrarán los siguientes montos:

Quienes completen la Libreta durante este mes recibirán además el acumulado del 20% correspondiente al 2024, un ingreso adicional clave para los hogares de menores recursos .

El trámite puede hacerse completamente en línea desde la web o la app Mi ANSES.

Paso a paso para presentar la Libreta AUH

El procedimiento digital es simple y puede realizarse en pocos minutos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social (también desde la app). En el menú Hijos > Libreta AUH, verificar si falta completar información de salud, vacunación o educación. Si hay datos pendientes, seleccionar Generar Libreta para descargar el formulario. Imprimirlo y llevarlo al centro de salud o escuela para su firma. Sacar una foto nítida del formulario y subirla en formato JPG desde el mismo portal.

Una vez cargado, el sistema confirma la presentación y Anses acredita el monto retenido en la cuenta bancaria del beneficiario.

Cuánto paga Anses por la Libreta AUH

Según datos oficiales, los montos acumulados son los siguientes:

$188.069,40 por hijo menor en zona general.

$612.401,00 por hijo con discapacidad en zona general.

$244.491,60 por menor en zona austral.

$796.122,60 por hijo con discapacidad en zona austral.

La Libreta AUH 2024 puede presentarse hasta el 31 de diciembre de 2025. Quienes no cumplan con la entrega en tiempo y forma pierden el derecho a cobrar el monto retenido, e incluso corren riesgo de suspensión del beneficio. Anses recordó que el formulario puede entregarse también en papel, sin turno previo, en cualquier oficina del organismo.