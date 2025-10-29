Presenta:

El Gobierno nacional ya permite cobrar el 20% retenido: quiénes pueden hacerlo

La Anses habilitó el cobro del 20% retenido de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a través de la presentación digital de la Libreta AUH. El trámite puede hacerse por internet y permite acceder también a la Ayuda Escolar Anual.

Anses permite cobrar el 20% retenido de la AUH al presentar la Libreta 2024.

Cada año, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) deben cumplir con un requisito clave ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses): presentar la Libreta AUH, el documento que certifica los controles médicos, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes. Cumplir con este trámite habilita el cobro del 20% retenido durante el año anterior, además de permitir el acceso a la Ayuda Escolar Anual.

Qué es la Libreta AUH y por qué es obligatoria

La Libreta AUHes un formulario obligatorio que verifica que los menores de edad bajo cobertura cumplan con los controles de salud, vacunación y escolaridad. Su presentación anual garantiza que se mantengan los derechos básicos de educación y salud, y que los beneficiarios puedan cobrar el monto acumulado mes a mes.

Anses implementó una modalidad digital para facilitar el proceso y evitar traslados innecesarios. El trámite puede realizarse 100% en línea, desde la web o la app Mi Anses, sin necesidad de presentarse en una oficina.

Durante noviembre de 2025, los beneficiarios cobrarán los siguientes montos:

  • AUH por hijo menor de edad: $119.714 (con retención del 20%).
  • AUH por hijo con discapacidad: $389.809.

Quienes completen la Libreta durante este mes recibirán además el acumulado del 20% correspondiente al 2024, un ingreso adicional clave para los hogares de menores recursos.

El trámite puede hacerse completamente en línea desde la web o la app Mi ANSES.

Paso a paso para presentar la Libreta AUH

El procedimiento digital es simple y puede realizarse en pocos minutos:

  1. Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social (también desde la app).
  2. En el menú Hijos > Libreta AUH, verificar si falta completar información de salud, vacunación o educación.
  3. Si hay datos pendientes, seleccionar Generar Libreta para descargar el formulario.
  4. Imprimirlo y llevarlo al centro de salud o escuela para su firma.
  5. Sacar una foto nítida del formulario y subirla en formato JPG desde el mismo portal.

Una vez cargado, el sistema confirma la presentación y Anses acredita el monto retenido en la cuenta bancaria del beneficiario.

Cuánto paga Anses por la Libreta AUH

Según datos oficiales, los montos acumulados son los siguientes:

  • $188.069,40 por hijo menor en zona general.
  • $612.401,00 por hijo con discapacidad en zona general.
  • $244.491,60 por menor en zona austral.
  • $796.122,60 por hijo con discapacidad en zona austral.

La Libreta AUH 2024 puede presentarse hasta el 31 de diciembre de 2025. Quienes no cumplan con la entrega en tiempo y forma pierden el derecho a cobrar el monto retenido, e incluso corren riesgo de suspensión del beneficio. Anses recordó que el formulario puede entregarse también en papel, sin turno previo, en cualquier oficina del organismo.

