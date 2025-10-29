El Gobierno nacional ya permite cobrar el 20% retenido: quiénes pueden hacerlo
La Anses habilitó el cobro del 20% retenido de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a través de la presentación digital de la Libreta AUH. El trámite puede hacerse por internet y permite acceder también a la Ayuda Escolar Anual.
Cada año, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) deben cumplir con un requisito clave ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses): presentar la Libreta AUH, el documento que certifica los controles médicos, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes. Cumplir con este trámite habilita el cobro del 20% retenido durante el año anterior, además de permitir el acceso a la Ayuda Escolar Anual.
Qué es la Libreta AUH y por qué es obligatoria
La Libreta AUHes un formulario obligatorio que verifica que los menores de edad bajo cobertura cumplan con los controles de salud, vacunación y escolaridad. Su presentación anual garantiza que se mantengan los derechos básicos de educación y salud, y que los beneficiarios puedan cobrar el monto acumulado mes a mes.
Anses implementó una modalidad digital para facilitar el proceso y evitar traslados innecesarios. El trámite puede realizarse 100% en línea, desde la web o la app Mi Anses, sin necesidad de presentarse en una oficina.
Durante noviembre de 2025, los beneficiarios cobrarán los siguientes montos:
- AUH por hijo menor de edad: $119.714 (con retención del 20%).
- AUH por hijo con discapacidad: $389.809.
Quienes completen la Libreta durante este mes recibirán además el acumulado del 20% correspondiente al 2024, un ingreso adicional clave para los hogares de menores recursos.
Paso a paso para presentar la Libreta AUH
El procedimiento digital es simple y puede realizarse en pocos minutos:
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social (también desde la app).
- En el menú Hijos > Libreta AUH, verificar si falta completar información de salud, vacunación o educación.
- Si hay datos pendientes, seleccionar Generar Libreta para descargar el formulario.
- Imprimirlo y llevarlo al centro de salud o escuela para su firma.
- Sacar una foto nítida del formulario y subirla en formato JPG desde el mismo portal.
Una vez cargado, el sistema confirma la presentación y Anses acredita el monto retenido en la cuenta bancaria del beneficiario.
Cuánto paga Anses por la Libreta AUH
Según datos oficiales, los montos acumulados son los siguientes:
- $188.069,40 por hijo menor en zona general.
- $612.401,00 por hijo con discapacidad en zona general.
- $244.491,60 por menor en zona austral.
- $796.122,60 por hijo con discapacidad en zona austral.
La Libreta AUH 2024 puede presentarse hasta el 31 de diciembre de 2025. Quienes no cumplan con la entrega en tiempo y forma pierden el derecho a cobrar el monto retenido, e incluso corren riesgo de suspensión del beneficio. Anses recordó que el formulario puede entregarse también en papel, sin turno previo, en cualquier oficina del organismo.