Atención: estos son los cortes por la Media Maratón Mendoza 2026
La edición 2026 de la Media Maratón Mendoza se realiza este domingo y habrá varios cortes de calle por el microcentro.
La Media Maratón Mendoza 2026 tiene una nueva edición este domingo y, desde las 7.30, una importante cantidad de competidores se sumarán a la propuesta, en lo que será uno de los eventos deportivos más relevantes del calendario local.
La propuesta, que tendrá participación récord con más de 2.500 inscriptos, tendrá los desafíos de 10 kilómetros y 21 kilómetros.
Asimismo, habrá premios económicos para los principales puestos de la competencia: el primer lugar recibirá $350.000, el segundo puesto $300.000 y el tercero $250.000. Además, se otorgarán $100.000 a quien logre el récord de circuito y la misma suma al mejor mendocino o mendocina de la carrera.
Junto a esto, está prevista una serie de cortes de calles intermitentes desde el inicio de la carrera y que se finalizarán a medida que avance la media maratón.
Los cortes de calles de la Media Maratón Mendoza 2026
Para la prueba de 10K, los cortes abarcarán desde la largada en calle Mitre —entre Las Cubas y Vendimiadores— hacia el sur hasta Las Heras; luego desde Las Heras hacia el oeste hasta Chile, continuando por Chile hacia el norte hasta Vendimiadores.
El circuito seguirá por Vendimiadores hacia el oeste hasta El Parral, la rotonda de Pellegrini hasta Perú, y por Perú hasta Videla Correa. Desde allí, continuará por Videla Correa hasta San Martín; San Martín hasta Colón y Colón hasta Chile.
Además, calle Chile estará cortada desde Colón hasta Coronel Plaza; Coronel Plaza desde Chile hasta España; y España desde Coronel Plaza hasta Pellegrini.
En cuanto a los 21K, el recorrido incluirá cortes desde Colón y Chile hasta Boulogne Sur Mer, continuando por Boulogne Sur Mer (únicamente en el sentido sur-norte) hasta Jorge Calle, y desde allí hasta Perú y Damián Hudson.
Luego, Perú estará cortada hasta Pellegrini, la cual permanecerá restringida hasta 9 de Julio. Esta última se encontrará cortada desde Pellegrini hasta Peltier, y Peltier tendrá interrupciones en una cuadra hasta España.
En el sector del Parque Cívico, la circulación por Peltier estará habilitada y solo contará con reducción de calzada.
Los cortes continuarán desde Belgrano hasta San Lorenzo, y desde San Lorenzo hasta Chile, completando el circuito general.