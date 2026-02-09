Atención: estos son los 4 departamentos de Mendoza en los que habrá cortes de luz este martes
Según el cronograma de Edemsa, varias zonas de Mendoza verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 10 de febrero. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son cuatro los departamentos de la provincia que verán afectado al servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Guaymallén, Maipú, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este martes 10/02
Guaymallén
- En calle Sánchez, entre Starace y Tomás Godoy Cruz, en el loteo Las Rosas N°3; Los Corralitos. De 14.00 a 18.00 h.
- Entre calles Pedro Molina, Mitre, Santa María de Oro y Francisco de La Reta. Entre calles Correa Saa, Francisco de La Reta, Uruguay y Pedro Palacios; San José. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- En calle Florida, hacia el sur de El Bajo; Barrancas. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- En calle Camino Ganadero (o Colonia Rosario), hacia el este de calle El Cementerio. Afecta a Terracuy S.A. De 9.30 a 13.30 h.
- En Carril Nacional (o calle San Martin), hacia el Sur de Bernardo Quiroga. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- Entre calles Alberdi, Los Dos Álamos, callejón Sueta y El Fortín y zonas aledañas; Los Dos Álamos. De 8.00 a 12.00 h.
- Entre calles Benielli, Lisandro de La Torre, Los Sauces y Egidio Casnati. De 8.45 a 12.45 h.
- En calle Rawson, hacia el norte de La Tombina. Afecta a Straven SA.; El Cerrito. De 15.00 a 19.00 h.
- En calle Artero, hacia el sur de Zabatieri; Los Claveles. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Larga Vieja, entre Calle N°5 y N°7 y zonas aledañas; Atuel Norte. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Montecaseros, 9 de Julio, San Juan Bosco y Lugones y áreas adyacentes. De 9.15 a 13.15 h.