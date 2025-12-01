Presenta:

Atención: este martes habrá cortes de luz en varias zonas de Ciudad y en hora pico

Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en cinco departamentos de Mendoza a lo largo de la jornada.

MDZ Sociedad

Por tareas de mantenimiento, algunas zonas de Mendoza verán afectado el servicio eléctrico este martes.

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 2 de diciembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en cinco departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Ciudad, Luján de Cuyo, Maipú, San Carlos y San Rafael.

Cortes de luz programados para este martes 02/12

Ciudad

  • Entre calles Balloffet, 25 de Mayo, Coronel Díaz y San Martín. De 8.45 a 10.30 h.
  • Entre calles Florentino Ameghino, San Martín, Soler y 9 de Julio. En calle Damián Hudson, entre Patricias Mendocinas y San Martín. De 10.00 a 12.00 h.
  • Entre calles Mosconi, Mitre, Damián Hudson y Fidel De Lucía. De 12.00 a 14.00 h.

Luján

  • En calle Proyectada J715, en el interior de finca Cartellone; Agrelo. De 11.30 a 14.00 h.
  • En calle N°7, hacia el sur de Ruta Provincial N°86; Ugarteche. De 9.15 a 11.15 h.
  • En el barrio EL Coral, El Carrizal. De 8.30 a 10.30 h.

Maipú

  • En calle Sarmiento, entre Polonia y Cardenal. Entre calles Piedra Buena, Almirante Brown, Ramón Lista y Sarmiento; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre calles Nuestra Señora del Carmen, Buena Nueva, Malbec, Catamarca y zonas Aledañas; Cruz de Piedra. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos

  • Entre calles Soriano, La Escuela, Pinilla y Carril Casas Viejas. De 9.25 a 13.25 h.
  • En calle Derinovsky, entre N°2 y El Milagro; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.
  • En calle Chacón, entre Ruta Nacional N°40 Vieja y Carril Nacional. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • En calle El Chañaral, entre Ortubia y Ruta Nacional N°143; El Toledano. De 8.30 a 12.30 h.
  • En la Ruta Provincial N°175, entre calles Bargna y Vieja El Escorial, y adyacencias; Las Malvinas. De 9.30 a 13.30 h.
  • Entre calles El Vencedor, Los Inquilinos, El Moro y Ruta Nacional N°144; Cuadro Benegas. De 15.00 a 19.00 h.
  • Entre calles Las Malvinas, Santa Teresa de Los Andes, La Vendimia y Ombú; El Cerrito. De 9.45 a 13.45 h.
  • En la Ruta Provincial N°201, hacia el sur de Ruta N°202, y zonas aledañas; Soitué. De 9.00 a 13.00 h.

