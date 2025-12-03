Presenta:

Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrán cortes de luz este jueves

Según Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en seis departamentos de Mendoza a lo largo de la jornada.

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 4 de diciembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son seis los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato y San Rafael.

Cortes de luz programados para este jueves 04/12

Las Heras

  • Entre calles Iván Cané, Aristóbulo del Valle y Monteavaro; El Algarrobal. De 8.00 a 12.00 h.

Luján

  • En la Lateral Este del Acceso Sur, hacia el norte de Azcuénaga. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

  • Entre calles Alsina, Virgen de Lourdes, Castelli, Carril Sarmiento y Gabrielli; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre calles Arancibia, Urquiza, Roca, Cavagnaro y zonas Aledañas; Coquimbito. De 9.45 a 13.45 h.
  • En calle Urquiza, entre Tropero Sosa y Espejo Este. En calle Perito Moreno, entre Canal Pescara y Castro Barros. En calle El Porvenir, entre Urquiza y Castro Barros, y adyacencias; Coquimbito. De 9.15 a 13.15 h.
Lavalle

  • En calle Lavalle, entre callejón N°8 y Ruta Provincial N°24. En la Ruta Provincial N°24, entre calles Lavalle y Navarrete. En barrios La Pega I, II y III. En la intersección de calles Navarrete y Florida y zonas aledañas; La Pega. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

  • En calle Ancón, hacia el este de La Gloria. En Los Nogales de Tupungato y Andeluna Cellars; San José. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

  • En calle Los Coroneles, entre La Loma y Central Los Coroneles; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.
  • En callejón Mora, entre calles Gaviola y Chalet Sin Techo. En calle Estancia Santa Teresa; Los Claveles. De 15.15 a 19.15 h.
  • En calle Arroyo, hacia el sur de Ruta Nacional N°143; Rama Caída. De 15.00 a 19.00 h.
  • En calle Bentos, entre Los Filtros y Sarmiento. En calle Los Sauces, entre Bertani y El Toledano; Capitán Montoya. De 9.30 a 13.30 h.
  • En la intersección de Ruta Nacional N°143, entre calles Gomensoro y Belgrano, y zonas aledañas; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.

