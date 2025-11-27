Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en ocho departamentos de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 28 de noviembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, este viernes son ocho los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico en distintos momentos de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este viernes 28/11
Guaymallén
- Entre calles Mariano Moreno, Mitre, Pedro Molina y Barcala. En calle Río Negro, entre Pedro Molina y Montevideo; Pedro Molina. De 8.30 a 12.30 h.
Las Heras
- Camino hacia el Cerro Arco. De 9.30 a 13.30 h.
- En el callejón Sardi, finca Dalesandra; El Borbollón. De 8.45 a 10.45 h.
Maipú
- En calle Rodríguez Peña, hacia el este de Urquiza; Coquimbito. De 8.30 a 12.30 h.
Lavalle
- En calle Proyectada V276, hacia el norte de Dr. Roque Sáenz Peña; Las Violetas. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Roque Montenegro, entre Costa Canal y callejón Villalobos, y zonas aledañas; Jocolí Viejo. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°89, entre calle La Quebrada y Posada del Manzano; Los Chacayes. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle Aguirre, hacia el este de Muzaber. En finca La Eternidad; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.
- En la Ruta Nacional N°40, entre calles La Capilla y Aguirre; Chilecito. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles Circunvalación, La Virgen y El Indio; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- En la Ruta Provincial N°173, entre loteo Las Mercedes y Bosque Euca; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Zabatieri, entre La Escuela y Corvalán; Los Claveles. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Alberdi, entre La Intendencia y Ruta Provincial N°165; Los Dos Álamos. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Rawson, Belgrano, Santiago Germano y Vicente López y Planes; El Toledano. De 8.00 a 12.00 h.
Malargüe
- En la intersección de Cañada Colorada y zona industrial y áreas adyacentes. De 13.00 a 17.00 h.