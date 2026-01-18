Atención: el pronóstico indica que gran parte del país en alerta por tormentas y granizo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que gran parte de Argentina se encuentra este domingobajo alerta meteorológica por tormentas , con dos niveles de advertencia: amarilla y naranja. El escenario estará marcado por lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y riesgo de granizo.

La alerta amarilla rige para La Rioja, Catamarca, Córdoba, Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes, Santa Fe, Jujuy y sectores de Salta.

En estas zonas, el organismo meteorológico señaló que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por intensa actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 40 y 70 mm, aunque no se descarta que puedan ser superados de manera puntual .

En tanto, la alerta naranja alcanza a Santiago del Estero, La Rioja, Tucumán, Jujuy , Chaco y Corrientes.

Según el pronóstico, las tormentas más severas se concentrarán en las zonas bajo alerta naranja.

Para estas áreas, el SMN advirtió por tormentas fuertes, algunas localmente severas, con frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y, principalmente, abundante caída de agua en cortos períodos.

Los acumulados previstos oscilan entre 80 y 120 mm, con posibilidad de registros superiores de forma localizada, lo que eleva el riesgo de anegamientos y complicaciones urbanas.

Recomendaciones ante la alerta

Embed - Recomendaciones Ante Una Tormenta

Ante este escenario, el pronóstico oficial recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan volarse, mantenerse informado por canales oficiales y extremar precauciones en zonas con antecedentes de anegamientos.