El ministro de Defensa resaltó la gesta sanmartiniana con el flamante Ejercito de Los Andes mendocino

Cada 17 de enero se conmemora un nuevo aniversario del cruce del Ejercito de Los Andes, bajo el liderazgo del General José de San Martín, una hazaña que marcaría el rumbo hacia la independencia del país, de Chile y Perú. Una gesta que tiene a Mendoza lógicamente como protagonista .

Con motivo del 209 aniversario, el flamante ministro de Defensa, Carlos Presti , dejó un mensaje reivindicando el Ejercito libertador, el rol de la provincia en esta hazaña y el papel de los Granaderos a Caballo para la historia argentina.

Específicamente, destacó la reapertura del Ejercito de Los Andes como una sección dentro del regimiento con sede en Mendoza, aquella que fuese inaugurada en noviembre del año pasado en la provincia por quien fuera su antecesor, Luis Petri, quien hoy es diputado nacional.

"Hace 209 años, un 17 de enero de 1817, el General José de San Martín inició el Cruce de los Andes. El Ejército de los Andes protagonizó una de las mayores hazañas de la historia militar, desafiando lo imposible con coraje, estrategia y sacrificio, para asegurar la independencia de América del Sur", comenzó su relato en un posteo en sus redes sociales.

"El Ejercito Argentino mantiene viva esa memoria. Con la Sección "Ejército de los Andes" , un nuevo elemento del Regimiento de Granaderos, recupera su presencia en la misma tierra donde se forjó la gesta sanmartiniana. Porque la historia de valor de nuestras Fuerzas Armadas y la de los héroes que nos dieron la libertad merece ser honrada y continuada para engrandecer a la Argentina, como ellos lo hicieron", concluyó.

El Ejercito de Los Andes en Mendoza

El nuevo destacamento del Regimiento de Granaderos a Caballo en Mendoza se inauguró el 21 de septiembre pasado con la presencia del por entonces ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, acompañado del funcionario actual, Carlos Presti, quien acudió en calidad de jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino.

Fue en el Cerro de la Gloria donde se oficializó la creación de la Sección "Ejército de los Andes", un nuevo destacamento de Granaderos que marcó el regreso operativo y simbólico de este cuerpo en tierras mendocinas. Quedó compuesto por 20 granaderos (15 de ellos mendocinos) que fueron instruidos en Buenos Aires para custodiar el legado de San Martín.

Con esta apertura, Mendoza se convirtió en la tercera provincia del interior en contar con una sede de Granaderos, luego de que se abrieran secciones anteriormente en Yapeyú (Corrientes) y San Lorenzo (Santa Fe). La instauración de esta sede reconoce el papel decisivo de la región en la campaña libertadora.

La nueva sede se encuentra en la calle Julio Leónidas Aguirre 259, en el centro de la Ciudad de Mendoza, en el histórico edificio donde funcionó la Sastrería Militar. Opera con dos secciones: una de ellas que rota entre los principales sitios históricos y ceremoniales de la provincia y la otra dedicada a actividades educativas y culturales en escuelas e instituciones.