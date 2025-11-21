Petri tiene su acto en Mendoza, pero sin Cornejo ni funcionarios provinciales

El ministro de Defensa Luis Petri vino a Mendoza para la inauguración de un destacamento del Regimiento de Granaderos a Caballo. El acto formal tiene una carga simbólica importante porque se realiza en el Monumento al Ejército de los Andes, en el Cerro de la Gloria. Fuera de lo protocolar hay un dato político relevante: no está el gobernador Alfredo Cornejo y ningún funcionario del gobierno provincial.

Se trata de una actividad nacional, pero es "uso y costumbre" que haya protagonismos compartidos. Mucho más cuando la Nación y la Provincia tienen una alianza política fuerte que fue ratificada en las últimas elecciones. Esa convivencia electoral no es armónica entre Cornejo y Petri, que tienen diferencias políticas internas importantes. Incluso en las últimas semanas hubo tensión por las interpretaciones sobre el resultado electoral.

ACTO CERRO DE LA GLORIA LUIS PETRI Milagros Lostes - MDZ Petri llegó a un Cerro de la Gloria blindado para el acto y con un achaque personal: por un esguince que sufrió, tiene una "bota" que le inmoviliza el tobillo. En la comitiva del Cerro de la Gloria está el Ministro de Defensa con representantes del Ejército. No están Cornejo, ni la vicegobernadora Hebe Casado, tampoco la ministra de seguridad Mercedes Rus. La única funcionaria presente es Patricia Giménez, de Pro Mendoza. Justamente se trata de una dirigente que responde al sector de Luis Petri (fue candidata a vicegobernadora). En el mismo grupo hay otros petristas, como Carlos Moyano (de Anses), Eugenia De Marchi, Oscar Sevilla, Alberto López y Raúl Villach.

Luis Petri cerro de la gloria cede granaderos Alf Ponce/MDZ La creación del destacamento de Granaderos en Mendoza es uno de los últimos actos de Petri como ministro de Defensa. Es que el próximo 10 de diciembre asumirá como diputado nacional, tras ser electo en las últimas elecciones legislativas.

El acto Mendoza tendrá ahora el tercer destacamento de Granaderos a Caballo del interior del país, sumándose a las sedes de San Lorenzo, Santa Fe, y de Yapeyú, Corrientes, ciudad natal del Libertador.