Qué dijo Petri sobre el faltazo de Cornejo y funcionarios al acto de los Granaderos

El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri , inauguró este viernes el nuevo destacamento del Regimiento de Granaderos a Caballo en Mendoza. La ceremonia tuvo lugar en el Cerro de la Gloria. Lo llamativo fue la ausencia del gobernador Alfredo Cornejo y del resto de funcionarios provinciales. El diputado nacional electo afirmó que se enviaron las invitaciones pero atribuyó el faltazo a “problemas de agenda”.

“Habría que preguntarles a ellos”, expresó Petri al ser consultado sobre la ausencia de Cornejo y los funcionarios provinciales al acto que encabezó este mediodía en el Cerro de la Gloria.

Las ausencias no pasaron desapercibidas y llamó la atención también que se produjeran semanas después de la controversia que generaron las declaraciones de Petri post elecciones, en donde atribuyó la responsabilidad del triunfo electoral en Mendoza a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Esos dichos generaron un fuerte cortocircuito interno en la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza. Desde el cornejismo cuestionaron al ministro de Defensa e incluso la vicegobernadora Hebe Casado dijo que “no se lo vio mucho” en campaña, lo que generó una fuerte reacción de los dirigentes petristas contra la vicemandataria.

En el acto de este viernes en el Cerro de la Gloria no estuvo presente el gobernador Alfredo Cornejo, ni el intendente de Capital, Ulpiano Suarez, ni ningún otro funcionario provincial, a excepción de la presdienta de la Unidad Pro Mendoza, Patricia Giménez, quien pertenece al sector de Petri.

Sí estuvieron en el evento los senadores y diputados provinciales actuales y electos que responden políticamente al espacio Mendocinos por el Futuro.

luis petri con granaderos cerro de la gloria (3) Los legisladores provinciales petristas estuvieron presentes en el acto en el Cerro de la Gloria. Alf Ponce Mercado / MDZ

“Pueden haber tenido compromisos. Sé que estuvieron cursadas las invitaciones al gobernador y vicegobernador, pero sé que hay problemas de agenda, lógicamente, y uno entiende”, manifestó el ministro de Defensa este mediodía, tratando de minimizar el faltazo.

Sin embargo, desde el entorno de la vicegobernadora Hebe Casado revelaron que no recibieron ninguna invitación para participar del evento.

A su vez, descartó que sea un pase de factura por las declaraciones que realizó post elecciones, en donde atribuyó la responsabilidad del triunfo en Mendoza a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

“Me parece que se hizo toda una historia de esto. Yo el domingo dije que quien había sido el gran artífice del triunfo provincial era Alfredo Cornejo. Pero se jugaban dos elecciones, una elección nacional y una elección provincial. Y de la misma manera que dije que Alfredo Cornejo había sido el gran artífice, del triunfo provincial y que se plebiscitaban dos gestiones, dije que la gran arquitecta del triunfo nacional y también en Mendoza, era Karina Milei. Nada más que algunos quieren hacer historia, yo los entiendo”, apuntó Petri.

En este sentido, volvió a destacar el rol de la hermana del presidente Javier Milei en el armado de la campaña electoral y en el triunfo de La Libertad Avanza.

“Es la presidenta de La Libertad Avanza a nivel nacional y fue el artífice, por el lado de La Libertad Avanza, de que se gestara el acuerdo de la provincia de Mendoza, y además la lista estaba integrada por miembros de La Libertad Avanza. Tres de los cuatro diputados nacionales que resultaron electos son de La Libertad Avanza”, resaltó el diputado nacional electo.