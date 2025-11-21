Acto en el Cerro de la Gloria: Petri inaugura la nueva sede de Granaderos en Mendoza

El ministro de Defensa de la Nación y diputado nacional electo, Luis Petri , encabezará este viernes la ceremonia de creación de un nuevo destacamento del Regimiento de Granaderos a Caballo en Mendoza, con una ceremonia especial que tendrá lugar en el Cerro de la Gloria .

El acto está anunciado a partir de las 11 pero el acceso del Cerro de la Gloria estará restringido. Desde el Ministerio de Energía y Ambiente informaron que se tratará de un cierre temporal que se extenderá hasta la finalización del evento.

Desde las 13 de este jueves estuvo cerrado el acceso vehicular para evitar inconvenientes en el armado del escenario, mientras que este viernes el acceso al punto turístico mendocino estará cerrado toda la jornada y se habilitará una vez que finalice el evento y su desarme.

Durante la ceremonia, Petri anunciará la creación de la Sección "Ejército de los Andes", perteneciente al Regimiento de Granaderos a Caballo Gral San Martín .

La creación del destacamento de Granaderos en Mendoza será uno de los últimos actos que realizará Petri como ministro de Defensa, ya que el próximo 10 de diciembre asumirá como diputado nacional, tras ser electo en las últimas elecciones legislativas.

El abogado oriundo de San Martín lideró la lista de La Libertad Avanza en Mendoza y obtuvo un triunfo arrasador en los comicios, logrando el 53% de los votos, en alianza con el gobierno provincial de Alfredo Cornejo.

Un nuevo destacamento en Mendoza

A partir de este viernes, Mendoza contará con el tercer destacamento de Granaderos a Caballo en el interior del país, sumándose a las sedes de Yapeyú, Corrientes, y San Lorenzo, Santa Fe.

Este nueva sede de la unidad tendrá inicialmente una dotación de 20 granaderos que realizaron su formación en Buenos Aires y serán destinados a la provincia.

Luis Petri, Granaderos

En la previa del evento, el ministro Petri destacó que "en Mendoza, capital nacional de la libertad, los Granaderos tendrán un destacamento para saldar una deuda histórica con la cuna de la Gesta Libertadora".

"Reconocemos a la tierra donde comenzó el camino de la libertad de medio continente, guiado por el General San Martín. Honramos el papel decisivo de Mendoza en la formación del Ejército de los Andes. Y reforzamos la presencia de los Granaderos en un lugar que les pertenece por historia y por destino", manifestó el funcionario nacional mendocino.