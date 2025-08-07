Así se verán los taxis en el Gran Mendoza con el nuevo diseño

En Gran Mendoza , la apariencia de los taxis vivió un cambio clave esta semana. Las autoridades locales anunciaron una actualización en la pintura de los números exteriores. Ya no irán en blanco. Desde ahora deberán mostrarse con un amarillo intenso. La Subsecretaría de Transporte oficializó la medida mediante la resolución 1117.

El anuncio se divulgó por el medio oficial de la provincia. El ajuste aplica en puertas y en el sector trasero de cada unidad. Según el texto oficial, la propuesta surgió de estudios sobre señalización urbana. Con ello, pretenden mejorar la lectura rápida de datos en situaciones de alto tránsito. Se trata de una pauta puntual, pensada para reforzar la coherencia visual del servicio. No acarrea sanciones para los taxis que ya circulan. La implementación será progresiva y bajo supervisión.

La orden oficial marca que la numeración que antes se pintaba en color blanco pase a un amarillo brillante. El cambio alcanza tanto a los laterales como a la parte posterior del vehículo. La pintura deberá aplicarse con acabados resistentes a la intemperie y a lavados frecuentes. De esta forma, cada cifra se verá a distancia y ganará contraste sobre el fondo oscuro de la carrocería. Se sumará al tono característico del techo, que hoy es el emblema del servicio.

Con esta variación, el servicio logrará mayor armonía estética. Además, se facilitará la detección visual, tanto de día como en horas nocturnas. El anexo con la nueva guía está disponible en línea para consulta pública. El documento añade instrucciones precisas sobre tipografía y tamaño de caracteres.

Esta exigencia alcanza únicamente a los taxis de reciente fabricación o a aquellos que obtengan autorizaciones nuevas en el área metropolitana de Mendoza. Las unidades que continúan en circulación no sufrirán cambios inmediatos. El objetivo es que la flota se renueve de manera natural durante los próximos meses. De esta manera, cada coche ingresado al sistema ya cumplirá el requisito cromático. Con ello se evita un proceso masivo y costoso para los conductores. La resolución 864, emitida en junio, sirvió de base para esta actualización. Ahora, la versión 1117 incorpora este ajuste específico. Los talleres autorizados deberán aplicar la nueva pauta antes de entregar cualquier vehículo. Los concesionarios tienen plazo de seis meses para adaptar sus nuevas unidades.

Objetivo: coherencia y reconocimiento en los taxis

Detrás de la iniciativa está la idea de unificar la imagen del transporte. El amarillo, que distingue al servicio en la ciudad, comprenderá no solo el techo, sino también la numeración exterior. Así se crea un diseño único y uniforme. Para los pasajeros, el beneficio es claro: localizar el coche se vuelve más rápido. Esta mejora interesa también a las aplicaciones móviles que ofrecen reserva online. Al promover una estética consistente, la provincia busca fortalecer la marca Mendoza y mejorar la experiencia al tomar un taxi.

Las primeras reacciones de choferes y pasajeros resultaron numerosas. Destacan que la numeración en amarillo atraerá más miradas y podría aumentar la demanda. En especial, durante las noches, cuando la visibilidad es menor. En redes sociales, algunos compartieron fotografías de prototipos con la nueva paleta. Otros piden que en el futuro también se modifiquen detalles como la tipografía de los rótulos y los logos laterales. Aunque las sugerencias son varias, prevalece el consenso de que este paso inicial aporta un aire fresco y profesional al servicio. Incluso comerciantes locales creen que una flota reconocible puede mejorar el comercio en zonas céntricas.

Modificaciones y control

La Subsecretaría de Transporte será la encargada de supervisar el cumplimiento de la norma. En cada inspección, los vehículos se revisarán para verificar que la numeración respete el nuevo color. Los fabricantes y los talleres asociados deben incorporar este detalle antes de la entrega. Para los coches ya habilitados no hay prisa. La intención es que la flota actual se ajuste solo al reemplazar piezas o en caso de recertificación. Si en el futuro se detectan infracciones, se aplicarán sanciones leves. El anexo con el esquema completo puede consultarse en la plataforma digital del gobierno provincial. Este seguimiento riguroso garantiza que el cambio no se quede en el papel. Con esta reformulación estética, Mendoza busca mantener un transporte moderno y homogéneo.