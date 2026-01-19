Así se veía Mendoza en los 70: las fotos inéditas que causaron furor en redes

Fotos que parecen hacerte viajar en el tiempo. Postales de Mendoza y de la Argentina de hace casi 50 años que volvieron a circular con fuerza en redes sociales y despertaron una mezcla de sorpresa, nostalgia y fascinación. Detrás de ese archivo está el fotógrafo japonés Masahide Tomikoshi, reconocido por rescatar y difundir retratos históricos con una calidad visual que descoloca.

Tomikoshi comenzó su trabajo en la década del 70 y su archivo se extiende hasta el Mundial de Alemania 2010. En el camino registró a leyendas del fútbol mundial como Pelé, Johan Cruyff y otras figuras, además de construir uno de los archivos más completos sobre la carrera de Diego Armando Maradona, tanto en la Selección como en Boca y en Copas del Mundo.

Aunque el fútbol ocupa un lugar central, su mirada va más allá de la pelota. El fotógrafo japonés también capturó escenas de la vida cotidiana argentina : estadios, calles, hinchas, trabajadores y momentos simples que hoy funcionan como una ventana directa al pasado reciente del país.

Desde hace años, Tomikoshi comparte este material en su cuenta de X @tphoto2005 , donde publica recuerdos inéditos en alta definición. El pasado 17 de enero, varias de esas imágenes se viralizaron en Argentina , especialmente una serie tomada en Mendoza durante la década del 70, que generó un fuerte impacto entre usuarios locales.

El estadio de Boca Juniors en 1977 retratado por Tomikoshi se volvió viral entre los hinchas de Boca.

Entre las fotos que más circularon aparece una escena potente: dos hombres trabajando en la construcción del Estadio Malvinas Argentinas, en plena preparación para el Mundial de 1978.

TOMIKOSHI MENDOZA - Estadio Malvinas Argentinas - 1977 (X) Mendoza y la construcción del mítico Malvinas Argentinas tomó una trascendencia llamativa. Masahide Tomikoshi

Otra de las postales que más repercusión tuvo fue la de la final del Mundial 78 en el estadio Monumental. El estadio repleto, las banderas argentinas, el papel picado cayendo desde las tribunas y una multitud enloquecida.

TOMIKOSHI BUENOS AIRES 1978 Un fotógrafo japonés rescató postales de la Mendoza de los 70 y del Mundial 78 que hoy recorren las redes sociales. Masahide Tomikoshi

Imágenes que dialogan con la memoria

El valor del archivo de Tomikoshi no está solo en su nitidez, sino en su capacidad para activar recuerdos colectivos. Las imágenes de Mendoza y del resto del país funcionan como una pausa en medio del scroll diario y obligan a mirar con atención cómo éramos, cómo vivíamos y qué quedó de todo eso.

TOMIKOSHI MENDOZA 1977 Esta increíble fotografía de Mendoza y su montaña en 1977 también alcanzó un nivel de viralidad sorprendente. Masahide Tomikoshi

Desde Japón, y sin buscarlo explícitamente, el fotógrafo logró algo poco común: que cientos de miles de argentinos vuelvan a hablar de su historia a partir de una foto. En tiempos de consumo rápido, esas imágenes llenas de detalles, se transformaron en pequeñas cápsulas de memoria que todavía siguen dando vueltas por la red.

La Argentina de fines de los 70 desde los ojos de Tomikoshi

TOMIKOSHI BUENOS AIRES 1977 (2) La entrada a la línea D del subte en Buenos Aires (1977). Masahide Tomikoshi

TOMIKOSHI CÓRDOBA 1978 Córdoba un 18 de junio de 1978, a una semana de Argentina campeón del Mundial de fútbol. Masahide Tomikoshi