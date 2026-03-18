Así fue la celebración del 77° aniversario de la IV Brigada Aérea

La unidad conocida como la cuna de la aviación de caza en Argentina conmemoró este martes 17 de marzo un nuevo aniversario.

La unidad conocida como la cuna de la aviación de caza en Argentina conmemoró este martes 17 de marzo un nuevo aniversario, alcanzando los 77 años desde su creación formal en 1949. La fecha, que tradicionalmente se recuerda cada 15 de marzo, adquiere en esta ocasión un valor especial tras haber sido recientemente distinguida como “Brigada Heroica”, un reconocimiento que refuerza su legado dentro de la Fuerza Aérea Argentina.

La ceremonia se desarrolló en la plataforma de aeronaves y estuvo encabezada por el comodoro Jerónimo Rodríguez Sénes, máxima autoridad de la unidad. El acto reunió a representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, así como a personal en actividad y retirado, veteranos de la Guerra de Malvinas e invitados especiales, quienes acompañaron este nuevo aniversario institucional de la Brigada Aérea.

2026-MARZO- 77 ANIVERSARIO IV BRIGADA AÉREA (18) El inicio del evento estuvo marcado por la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por la banda militar “Brigadier Ángel María Zuloaga”. Posteriormente, se realizó una invocación religiosa a cargo del presbítero Sergio Tejada, en un momento de recogimiento que dio paso a la lectura de mensajes oficiales enviados por las máximas autoridades de la Fuerza Aérea Argentina.

Durante su discurso, el comodoro Rodríguez Sénes destacó el recorrido histórico de la Brigada Aérea, subrayando su papel en la defensa del país y el compromiso constante de su personal. En sus palabras, puso énfasis en la vocación de servicio y en la preparación operativa que caracteriza a la unidad, elementos que, según señaló, continúan siendo pilares fundamentales en su proyección hacia el futuro.