Artemis II regresa de la Luna: qué le pasa al cuerpo de los astronautas tras 10 días en el espacio

La misión Artemis II llega a su fin este viernes con el amerizaje de la cápsula Orión en el océano Pacífico, tras un viaje de 10 días alrededor de la Luna . El regreso activa un protocolo médico estricto por los efectos de la microgravedad, que impactan en músculos, huesos, el equilibrio y el sistema cardiovascular de los astronautas .

La falta de gravedad provoca cambios rápidos en el organismo. En pocos días, los astronautas pueden perder masa muscular y densidad ósea, sobre todo en piernas y espalda. También se produce una redistribución de líquidos que genera el típico “rostro hinchado” y puede afectar el sistema inmune.

Qué cuidados deberán tener los astronautas de Artemis II tras el viaje a la Luna.

Además, los ritmos circadianos se alteran, lo que impacta en el sueño y el nivel de energía durante la misión.

Para contrarrestar estos efectos, la tripulación siguió una rutina diaria de entrenamiento con equipos diseñados para funcionar en microgravedad. El objetivo no es solo mantener la fuerza física, sino también prevenir complicaciones metabólicas y sostener el rendimiento mental.

Entre los beneficios principales del ejercicio en el espacio se destacan:

Reducir la pérdida de masa muscular

Frenar el deterioro óseo

Evitar problemas como cálculos renales

Mejorar la adaptación psicológica

Reingreso: el momento más exigente

El regreso a la Tierra es una de las etapas más críticas. Durante la reentrada, los astronautas soportan fuerzas cercanas a cuatro veces la gravedad, lo que puede provocar fatiga, mareos y desorientación.

A esto se suma el “blackout” de comunicación, un breve período sin contacto con la Tierra que ocurre por el plasma que rodea la cápsula.

Qué efectos aparecen al volver a la Tierra

Una vez finalizada la misión, el cuerpo necesita readaptarse a la gravedad. No es inmediato: los astronautas pueden tener dificultades para mantener el equilibrio y recuperar la fuerza.

Los efectos más comunes tras el regreso incluyen debilidad muscular, alteraciones cardiovasculares temporales y una mayor vulnerabilidad a infecciones.

Cómo es la recuperación tras el amerizaje

El protocolo posterior al aterrizaje incluye una primera evaluación dentro de la cápsula, el traslado a un buque de rescate y controles médicos inmediatos. Luego, la tripulación continúa con estudios más completos en centros especializados.

También se monitorea la salud mental, ya que el aislamiento y las condiciones del espacio pueden generar estrés o trastornos del sueño.

Tras diez días de misión, Artemis II marca un hito en la exploración espacial: es el primer viaje tripulado en más de 50 años que rodea la Luna. Los datos obtenidos serán fundamentales para planificar futuras misiones, tanto al satélite como a Marte.