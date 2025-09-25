Arranca la Feria del Libro en Mendoza: horarios, actividades e invitados

Este jueves 25 de septiembre arranca una nueva edición de la Feria del Libro en Mendoza . La fiesta de las letras se extenderá hasta el domingo 5 de octubre y se llevará a cabo en el Espacio Cultural Julio Le Parc . También habrá actividades en San Rafael, San Carlos, Santa Rosa, General Alvear y San Martín.

En esta oportunidad, el evento estará dedicado al reconocido historietista Juan Giménez, fallecido en 2020 a los 82 años, tras contraer covid-19. Con entrada libre y gratuita, el público podrá disfrutar de una gran variedad de actividades culturales durante 11 días.

Entre las acciones habrá presentación de nuevos de libros, charlas de autores, entrevistas, mesas temáticas, homenajes, literatura infantil y juvenil, ciclos de bibliotecas públicas y populares, talleres, fanzines, proyectos alternativos y propuestas en las que la literatura se entrelaza con otros lenguajes y disciplinas como el teatro y la proyección de películas.

Quienes formarán parte de la programación en el Espacio Julio Le Parc son: Eduardo Sacheri, Rocambole, Doctor Chinasky, Iván Noble, REP, Martín Caparrós, César González, Florencia Canale, Juan Sasturain, Pablo Bernasconi y Alejandro Wall.

La feria también contará con la presencia de figuras en los distintos departamentos:

Santa Rosa: Narda Lépez y Fabián Vena.

San Martín: Rocambole, Chango Spasiuk y Pablo Bernasconi.

San Carlos: Iván Noble.

San Rafael: Eduardo Sacheri, Doctor Chinasky y REP.

General Alvear: Fabián Vena y Nito Mestre.

Las actividades

A partir de las 9 horas de este jueves y hasta el domingo 5 de octubre, habrá numerosas actividades que integrarán uno de los eventos culturales más grandes de la región.

Además, más de 50 locales integrarán el recorrido de esta nueva edición entre libros, revistas, cómics, fanzines y diversas publicaciones. Estos espacios contarán con un lugar y una infraestructura adecuada, tanto para la comodidad de los visitantes como para la organización y el cuidado del material que ofrecerán con atractivas y novedosas ofertas.

El cronograma completo de los siguientes 11 días se puede encontrar en este link.