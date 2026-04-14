ARBA: hoy vence el descuento del 10% para pagar una cuota del Impuesto Inmobiliario

Quienes tengan propiedades en la provincia de Buenos Aires y estén al día con ARBA todavía tienen una última ventana para reducir el monto a pagar del Impuesto Inmobiliario Urbano . El beneficio alcanza a la cuota 2 y rige tanto para inmuebles edificados como para baldíos. La fecha límite es este martes 14 de abril, día en que vence la posibilidad de acceder a una bonificación del 10% para quienes cumplan con las condiciones previstas por el organismo recaudador.

La clave para obtener esa rebaja está en dos puntos concretos: no registrar deudas anteriores y realizar el pago dentro del plazo establecido. Si ambas condiciones se cumplen, el descuento se aplica sin importar el medio de pago elegido. En ese contexto, ARBA recordó que el beneficio forma parte del esquema de incentivos que mantiene vigente durante el ejercicio fiscal 2026 para premiar a quienes sostienen una conducta tributaria regular y evitan atrasos.

La forma más directa de hacer el trámite es a través del sitio oficial de ARBA, en el apartado “Pagá tus impuestos”. Desde allí, los contribuyentes pueden abonar con tarjeta de crédito o generar un código de pago electrónico para operar luego en cajeros automáticos. También sigue habilitada la alternativa digital mediante Cuenta DNI, usando el código QR que el organismo envía por correo electrónico y que se mantiene activo hasta la fecha de vencimiento de cada cuota.

Para quienes prefieren resolverlo de manera presencial, también hay opciones. El pago puede realizarse en bancos habilitados o en los puntos de cobro de Provincia Net Pagos. En esos casos, primero hay que descargar la boleta correspondiente desde la página web de ARBA. El organismo insiste en que revisar con anticipación el estado de deuda es un paso importante, ya que muchas veces las bonificaciones se pierden por obligaciones impagas que el contribuyente no tenía presentes.

Además de esta bonificación puntual del 10% por buen cumplimiento, la Agencia de Recaudación conserva otras herramientas de alivio fiscal para el Impuesto Inmobiliario. La más importante es el descuento por pago anual, que llega al 15% para quienes cancelan el total del tributo antes del primer vencimiento del año. Se trata de la opción que mayor ahorro genera de manera directa, aunque exige afrontar el monto completo en un solo pago.

A ese esquema se suma la bonificación asociada al débito automático o a la boleta digital, que puede llegar hasta el 10%. En general, este mecanismo permite asegurar el pago en término y acceder a beneficios que suelen contemplar también el perfil de buen contribuyente. De todos modos, según la normativa fiscal de 2026, estas bonificaciones no se acumulan libremente entre sí y tienen un tope máximo del 15%, salvo algunas situaciones puntuales en las que puede combinarse el pago anual con un historial sostenido de cumplimiento.

Las exenciones que pueden llegar al 100%

Más allá de los descuentos, ARBA contempla casos especiales en los que el beneficio puede ser total. Uno de ellos alcanza a inmuebles de la Planta Urbana Edificada con baja valuación fiscal. Para este año, se estableció un crédito fiscal del 100% para propiedades cuya valuación no supere los $273.600, siempre que se trate de la única propiedad del contribuyente. Es una medida orientada a aliviar la carga sobre sectores con menor capacidad contributiva.

También existen exenciones temporales para nuevas construcciones. Quienes obtienen un permiso de obra pueden quedar liberados de pagar durante seis meses las cuotas vinculadas al componente básico del impuesto desde la expedición de esa autorización. A eso se agregan regímenes especiales para actividades vinculadas a hotelería y eventos, enmarcados en leyes específicas como la 15.307, que contemplan condonaciones o exenciones para determinados inmuebles, siempre bajo condiciones de inscripción y regularidad fiscal.

Un control previo puede evitar perder el beneficio

Con el vencimiento ya encima, el punto más importante para quienes buscan pagar menos sigue siendo el mismo: verificar si existen deudas pendientes. ARBA remarca que ese suele ser el principal motivo por el que un contribuyente queda afuera de las bonificaciones automáticas. En otras palabras, no alcanza solo con pagar a tiempo; también es necesario tener la situación impositiva ordenada.

En ese marco, la segunda cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano aparece como una nueva prueba para quienes quieren conservar beneficios durante el año. Con un esquema que combina descuentos por cumplimiento, modalidades de pago digital y exenciones para casos puntuales, el organismo busca sostener incentivos para quienes mantienen sus obligaciones al día. Pero para aprovecharlos, el reloj corre: la fecha límite para esta bonificación vence este martes.